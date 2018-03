Lindern Für so manche Aufgabe wurde in den vergangenen Jahren Stefan Schute, der 40-jährige stellvertretender Bürgermeister in Lindern und im Hauptberuf Studiendirektor beim aufzubauenden Gymnasium in Werlte, gelockt und genannt. Auf der Generalversammlung des Heimatbundes Oldenburger Münsterland wählten die Mitglieder, zumeist Vorständler der Heimatvereine (33 im Kreis Cloppenburg, 16 im Kreis Vechta), einstimmig den CDU-Kreistagsabgeordneten, der vor eineinhalb Jahren zum ersten Mal die Geschäftsstelle besucht hatte, in Lindern zum neuen Präsidenten.

Neue Aufgaben für Vereine

Schute rückt damit vom Vizepräsidenten zum Präsidenten auf. Angesichts der Globalisierung und Digitalisierung sieht er neue Aufgaben auf die Heimatvereine zukommen, die sich gegen egoistische Tendenzen wehren müssten. CDU-Parteifreund Heiner Thölke, von 2002 bis 2011 Bürgermeister in Visbek, wurde neuer Vizepräsident. Der 50-jährige Anwalt will den Begriff Heimat aus der verstaubten Ecke holen und moderner gestalten.

Sieben Jahre an der Spitze

„Alles hat seine Zeit“, hatte zuvor Hans-Georg Knappik Bilanz gezogen und nach sieben Jahren an der Spitze sein Ausscheiden angekündigt. Als gut vernetzt und „Team mit neuen Ideen“ hatte er das neue Duo an der Spitze vorgestellt. Einstimmig wurde Knappik von den Mitgliedern zum Ehrenmitglied ernannt, wobei später auch noch Landrat Johann Wimberg (CDU) herausstellte, dass der Dammer Kommunalbeamte sich mit Ausdauer, nachhaltig und unermüdlich um das Oldenburger Münsterland verdient gemacht habe.

Schatzmeister Bernd Tepe (Vechta) sieht angesichts des um fünf Cent pro Einwohner erhöhten Münsterland-Pfennigs der Kommunen das Ende der finanziellen Sorgen und bessere Perspektiven für den künftigen Haushalt.

Gisela Lünnemann, die Geschäftsführerin des Heimatbundes, ließ zahlreiche Veranstaltungen Revue passieren, kündigte aber auch neue Höhepunkt für die nächsten Jahre an, besonders zum 100-jährigen Jubiläum im kommenden Jahr. Schriftführer Hans Budde hatte die Satzung auf eine neuzeitliche Fassung gebracht.

Ehrengabe für Meiners

Neben Stefan Honkomp (Steinfeld) erhielt Prof. Dr. Uwe Meiners die „Ehrengabe“ des Heimatbundes. Der Direktor des Museumsdorfes Cloppenburg habe sich mit großem Einsatz für die Weiterentwicklung der Kulturarbeit im ländlichen Raum eingesetzt. Der Heimatbund habe ihn, so Stefan Schute in seiner ersten Amtshandlung, als Landeskundler, Ideengeber und als kompetenten Menschen kennen gelernt.

„Kein Jahr möchte ich missen“, sagte Meiners, der den Heimatvereinen angesichts des Zuzugs mehr Offenheit wünschte. „Ich wohne zwar in Oldenburg, aber mein Herz schlägt für das Oldenburger Münsterland.“

Schnelle Entwicklung in Lindern

Karsten Hage hatte mit dem neuen Kindergarten in einem Denkmalgebäude und der nach einer Bürgerbefragung gebilligten Ortsdurchfahrt zwei Millionen-Projekte in Lindern vorgestellt und äußerte die Hoffnung, dass auch im neuen 8,5-Hektar-Gewerbegebiet bald keine Plätze mehr frei seien. „Die Entwicklung in Lindern ist schneller als das Update des Navis“, meinte er. So mancher Delegierter hatte nämlich im „Gewerbegebiet Stühlenfeld 2“, zwischen Biogasanlage und Zimmerei, den Veranstaltungsort des Heimattages nicht so schnell finden können.