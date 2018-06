Löningen Das Kinderchor-Festival „Kleine Leute – bunte Lieder“ geht in diesem Jahr in die fünfte Runde. „Hauptsache Singen“ ist das Motto. Mit elf regionalen Veranstaltungen in ganz Niedersachsen, vielen Kinderchören und hunderten von begeisterten Sängerinnen und Sängern präsentiert sich die vielfältige Kinderchorszene.

Für die Region Cloppenburg richtet die Kontaktstelle Musik im Landkreis Cloppenburg am 20. Oktober in Löningen im Forum Hasetal ein solches Regionalfestival aus. Interessierte Kinderchöre oder Singgruppen können sich noch bis zum 30. Juni auf www.kleineleute-buntelieder. de anmelden.

Teilnehmen können alle Kinderchöre, die ihren Sitz oder ihr Tätigkeitsfeld in Niedersachsen haben. Alle Gruppierung sind eingeladen: Kindergartengruppen, Musikschulen, Vereine, Laiengruppierungen sowie kirchliche Chöre. Einzige Voraussetzung: Die Kinder müssen zwischen vier und zwölf Jahre alt sein. Es wird keine Vorauswahl getroffen – wer sich bewirbt, der kann auftreten.

Von dem Kinderchor-Festival soll ein weiterer wirkungsvoller Impuls für eine breite Singbewegung in Niedersachsen ausgehen, sagt die Kontaktstelle Musik. Denn Kinder sängen nach wie vor gerne. Alle Institutionen hätten somit die Aufgabe, den Kindern das Singen zu ermöglichen. Das Regionalfestival in Löningen wird gefördert von der Oldenburgische Landschaft.

„Kleine Leute – bunte Lieder“ läuft in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Kultusministerium, der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und den Kontaktstellen Musik im Landesmusikrat. Schirmherr ist Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Mehr Infos zum Festival und zur Anmeldung gibt es im Internet.