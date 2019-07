Markhausen Die „Markhüser Bisseken“ ist das älteste Volksfest im Landkreis – mittlerweile wird sie seit 201 Jahren gefeiert. Auch am Sonntag gab es wieder Show und Spaß zum Auftakt der zweitägigen Veranstaltung auf dem Dorfplatz.

Trotz der hohen Temperaturen waren zahlreiche Markhauser gekommen, um sich den Höhepunkt, die Spielshow „Wir könnt dat bäter“, nicht entgehen zu lassen. Das Kommen hat sich gelohnt, die Gäste kamen auf ihre Kosten. Die große Bühnenshow hat für ausgezeichnete Stimmung im Festzelt der Kirmes gesorgt. „Kirmesonkel“ Theo Siemer vom Organisationsteam und Kollege „Hafensänger“ Udo Norrenbrock als Moderatoren sorgten mit lockeren Sprüchen für viele Lacher.

Beim Wettspiel „Wi könt dat bäter…“ standen sich die Teams „Waldsiedlung Markhausen“ und „Ellerbrock“ gegenüber und begeisterten das Publikum. Auf der Bühne mussten die Akteure Lieder erraten, gegenseitig Luftballons mit dem Hinterteil zerstören oder eine Schubkarre über die Bühne schieben und dabei sehr viel Wasser in eine Flasche füllen.

Garniert wurden die Wettkampfspiele mit einer Mini-Playback-Show, bei der nicht nur junge Nachwuchssängerinnen und Nachwuchssänger auftraten – auch die ältere Generation zeigte ihr Können beim Schlagersingen. Die Landfrauen boten Kaffee und Kuchen an. Gewinnen konnten die Besucher auch etwas: Jeder erhielt eine Spielkarte, auf der eine Kirmesfrage zu beantworten war. Die Kinder bekamen Gutscheine, um die Attraktionen des Marktes nutzen zu können.

Am Montag ging die Markhüser Bisseken mit der traditionellen Schafbockversteigerung weiter. Zu Beginn hatte Bürgermeister Sven Stratmann ein Fass Freibier zum Frühschoppen angestochen.

Noch etwa drei Monate, dann gibt es bei der Bietergemeinschaft „Bisseken“ Markhausen einen leckeren Lammbraten. Dem Messer eines Schlachters wird dann der einjährige Bentheimer Bock „Franz-Josef“ zum Opfer fallen. Den bei Landwirt Stefan Brand in Markhausen aufgezogenen Bock konnte sich die Bietergemeinschaft um Gastwirt Franz-Josef Schubert am gestrigen Montag bei der Versteigerung im Rahmen der Markhüser Bisseken sichern.

In die Röhre schauten diesmal die Männer des PBW-Peiterbult-Bisseken-Vereins aus Dwergte, die in den vergangenen beiden Jahren das Tier mit nach Hause nahmen. Dafür ersteigerten sie immerhin eine Planwagenfahrt mit Heinz Stammermann.

Im Festzelt auf dem Dorfplatz Markhausen herrschte gute Stimmung und die Leute boten fleißig mit. Die Freude bei der 25 Personen starken Bietergemeinschaft war groß. „Wir nehmen den Bock erst einmal nicht mit. Er bleibt noch bis Oktober bei Schäfer Stefan Brand in Markhausen auf der Weide. Vielleicht vermehrt er sich noch“, so die Clique.

Der Bock brachte 69,4 Kilogramm auf die Waage. Neben dem Schafbock wurde noch ein Präsentkorb versteigert. Den gewann das Team des VfL Markhausen. Somit konnte Auktionator Theo Siemer am Ende der Versteigerungen weit über 1000 Euro in der Kasse zählen.

Zudem gab es, wie in jedem Jahr, für Gruppen und Einzelpersonen, die sich besonders aktiv an den Versteigerungen beteiligt hatten, zusätzliche Schafböcke. Auch Bürgermeister Sven Stratmann beteiligte sich an den Versteigerungen. Nach der Wettbieten begann dann der Tanz im Festzelt mit der Kapelle „Moonlight Dreams“.