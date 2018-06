Markhausen Mit dem Kinderkönigsschießen der St.-Johannes-Schützenbruderschaft Markhausen erfolgte ein wichtiger Schritt für das Schützenfest, das am Sonntag und Montag, 10. und 11. Juni, gefeiert werden soll, betonte am Samstag Brudermeister Günter Willenborg. Bei einer guten Beteiligung stritten am Wochenende Mädchen und Jungen um die Königswürde im Kinderschützenreich.

Nachdem ein Namensschild mit dem Kinderkönigspaar des vergangenen Jahres, Maike Schmidt und Maik Müller, an der Kinderkönigstafel befestigt worden war, entthronte der stellvertretende Brudermeister Markus Schlangen das Königspaar und nahm Königskette und Diadem ab. In einem spannenden Wettkampf lagen zwei Aspiranten auf die Königswürde mit 29 Ringen gleichauf. Im Stechen sicherte sich Jutta Norrenbrock von der V. Kompanie aus Augustendorf im Stechen mit 20 Ringen den Thron. Tobias Müller, ebenfalls von der V. Kompanie, musste sich im Stechen mit 19 Ringen der neuen Königin beugen, doch als 1. Nebenkönig gehört er ebenfalls zum Thron wie auch Niklas Müller (5. Kompanie) aus Markhausen, der mit 28 Ringen dritter wurde und als zweiter Nebenkönig fungiert. Die Begleitung von Tobias Müller heißt Denise Berens, Niklas Müller hat Anna-Lena Siemer an seiner Seite.

„Wir erlebten ein spannendes und leistungsstarkes Kinderkönigsschießen, an dem sich viele Nachwuchsschützen beteiligten“, so Brudermeister Günter Willenborg. Es sei reiner Zufall, dass alle Würdenträger aus der fünften Kompanie kommen, beteuerte er. Auf die Frage nach der Begleitung der Königin, dem Kinderkönig, hatte die neue Würdenträgerin konkrete Vorstellungen, wem ihre Sympathien galten. „Es wird Simon Ortmann“, sagte die 12-jährige Kinderkönigin von Markhausen.

Am Rande des Kinderkönigsschießens hob Brudermeister Willenborg hervor, dass sich beim diesjährigen Diözesanschülerprinzenschießen Lisa Bullermann den Titel der Diözesanschülerprinzessin 2018 geholt hat. Mit tollen 30 Ringen ließ sie die Konkurrenz aus der gesamten Diözese Münster hinter sich. „Die Schützenbruderschaft Markhausen hat damit zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Diözesanprinzessin in ihren Reihen“, freute sich der Brudermeister über den großen Erfolg.

Am kommenden Sonntag erfolgt dann die Inthronisation der Regenten.