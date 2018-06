Markhausen An diesem Wochenende geht es in Markhausen wieder rund: Denn die St.-Johannes-Schützenbruderschaft feiert von Samstag, 9. Juni, bis Montag, 11. Juni, ihr dreitägiges Schützenfest. Hierzu laden die Schützen die gesamte Bevölkerung ein.

Mit dem Kinderkönigsschießen am vergangenen Wochenende erfolgte bereits ein erster wichtiger Schritt für das anstehende Fest, betonte Brudermeister Günter Willenborg. Kinderkönigin wurde, wie bereits berichtet, Jutta Norrenbrock. Als König erwählte sie sich Simon Ortmann. Nebenkönige wurden Tobias und Niklas Müller und ihre Partner Denise Berens und Anna-Lena Siemer. An diesem Sonntag erfolgt nun die feierliche Inthronisation der jungen Regenten.

Eingestimmt auf das Schützenfest werden die Gäste an diesem Samstag ab 20 Uhr beim Jugendtanz. DJ Sven wird unter dem Motto „Jetzt gibt es was auf die Ohren!“ für ordentlich Stimmung im Festzelt sorgen. Am Sonntag starten die Feierlichkeiten dann um 14.15 Uhr mit dem Treffen der Kompanien und auswärtigen Vereine an den jeweiligen Sammelpunkten, von denen aus der Aufmarsch zum Antreten vor der Sporthalle erfolgt. Um 14.30 Uhr begrüßt Brudermeister Willenborg die Ehrengäste, Kinder, Musiker, Schützen und Besucher.

Unter den Klängen der Musikvereine Thüle und Markhausen sowie sicherlich großem Jubel werden schließlich das amtierende Schützenkönigspaar Gerd und Sabine Bley mit ihrem Throngefolge sowie der Kinderkönigsthron empfangen. Mit der Inthronisierung des Kinderkönigspaares und der Nebenkönigspaare folgt der nächste Höhepunkt.

Begleitet von den Musikvereinen ziehen die Schützen und Schüler, die großen und kleinen Majestäten, ab circa 15.15 Uhr in einem Festmarsch durch den bunt geschmückten Ort zum Festplatz. Der neue Regent wird von 16.30 bis 18 Uhr auf dem unterirdischen Schießstand des Dorfgemeinschaftshauses ermittelt.

Nach dem Königsschießen wird er von den Schützen seiner Kompanie auf dem sogenannten Königsstuhl ins Festzelt getragen und vorgestellt. Die Band „no name“ spielt nach einem Ehrentanz für den neuen König erstmals im Festzelt auf.

Am Montag treffen sich die Schützenbrüder und -schwestern um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes zum Festhochamt. Anschließend erfolgt die Kranzniederlegung am Ehrenmal in Erinnerung an die Gefallenen der beiden Weltkriege aus Markhausen sowie der verstorbenen Schützenbrüder. Es folgt der Befehl „Abmarsch” zu den Kompanielokalen zum Frühschoppen. Um 14.45 Uhr treffen sich die Schützen der sieben Kompanien an ihren Sammelplätzen zum Aufmarsch vor der Sporthalle. Um 15 Uhr treten sie hier zum Empfang des neuen Königspaares an, das von Brudermeister Willenborg inthronisiert wird.

Anschließend folgt das Abschreiten der Schützenfront durch das neue Königspaar in Begleitung des Brudermeisters und des Kommandeurs. Beim Festmarsch ab circa 15.30 Uhr geleiten die Schützen ihren in einer Kutsche fahrenden König samt Hofstaat durch den Ort zum Festplatz. Für die Marschmusik sorgen das Jugend-Spielmanns- und Fanfarenkorps Friesoythe und der Musikverein Thüle. Im Festzelt nimmt das Königspaar mit Hofstaat den Thron in Besitz und empfängt seine Untertanen zu Kaffee und Kuchen.

Mit einem Ehrentanz eröffnet das Königspaar um 20 Uhr den großen Festball, zu dem die Band „Sweet Dreams” aufspielt. Mit Buden und Ständen aller Art ist für Abwechslung und das leibliche Wohl der Gäste bei freiem Eintritt gesorgt.