Messdiener von St. Josef im „Krieg der Farben“

Rund 40 Messdiener der Kirchengemeinde St. Josef haben gemeinsam mit ihren Betreuern ein neuntägiges Zeltlager abgehalten. Mit dem Fahrrad ging es direkt zu Ferienbeginn ins Vechtaer Moor. Neben traditionellen Spielen wie dem Gruppenleitersuchspiel, dem Fotogeländespiel oder „Krieg der Farben“ sorgten Schwimmbadausflüge und eine Lagerolympiade für ein abwechslungsreiches Programm. Der Elternnachmittag wurde durch einen Lagergottesdienst mit Kaplan Michael Bohne und das anschließende Grillen abgerundet. Außerdem wurde in diesem Jahr erstmals ein Bumper-Ball-Fußballturnier veranstaltet, bei dem Foulen ausdrücklich erlaubt war. Am Ende kamen alle Teilnehmer gut gelaunt mit dem erfolgreich verteidigten Wimpel wieder in Cloppenburg an. Die Oberrunde St. Josef freut sich bereits jetzt auf das kommende Zeltlager.

