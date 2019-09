Mit Gesang und Musik wird Bether Festwoche beendet

Das „Ensemble 1648“ aus Leipzig wird am Sonntag, 15. September, ein Konzert zum Abschluss des diesjährigen Kultursommers und der Festwoche „350 Jahre Gnadenkapelle Bethen“ geben. Die Sänger und Instrumentalisten unter der Leitung von Gewandhauschorleiter Gregor Meyer werden Werke Johann Rosenmüllers (1619-1684) zu Gehör bringen. Der von berühmten Kollegen hoch geschätzte Komponist lebte im 17. Jahrhundert, als die Gnadenkapelle erbaut wurde, und schuf Werke, die durch ihre klangliche Pracht beeindrucken. Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der Sankt-Marien-Basilika in Bethen. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Terwelp, der Touristinformation, im Pfarrbüro Bethen und an der Abendkasse. Die Kosten belaufen sich auf 15 Euro beziehungsweise ermäßigt auf acht Euro.BILD: