Mit Swing und Groove Jazzmusik lieben lernen

Können Kinder wirklich Jazz mögen? Die norddeutsche Band Fabelhaft hat genau das mit den jungen Zuhörern und ihren Begleitpersonen vor: Sie erleben zu lassen, wie jung und frisch Jazzmusik ist und wie viel Spaß sie den Musikern und Zuhörern bringt. Denn das Ensemble spielt kein „normales" Jazzkonzert. Steffi Stimme, Samantha Saxophon, Polly Posaune und ihre Bandkollegen bringen die Kinder zum tanzen, singen, hopsen und grooven. Mit Swing, groovigen Standards bis hin zu modernen Klängen gibt die Band einen unterhaltsamen und kurzweiligen Einblick in die Vielfalt des Jazz. Zu hören und sehen ist das Ensemble am Sonntag, 10. November, ab 16 Uhr im Kulturbahnhof. Das Konzert richtet sich an Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter. Der Eintritt kostet 5 Euro, eine Familienkarte kostet 15 Euro.