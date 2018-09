Molbergen Mit einer Hubertusmesse eröffnen die Jagdhornbläser des Hegerings Molbergen am Samstag, 22. September, ihr Fest zum 50-jährigen Bestehen. Anschließend werden mit der offiziellen Feier im Gasthof „Schnieder“ in Ermke die Bedeutung des Jagdhornblasens zur aktiven Verständigung auf der Jagd, die Pflege des jagdlichen Brauchtums und die Geschichte der Molberger Bläsergruppe gewürdigt.

Seit 1968 treffen sich regelmäßig Mitglieder des Hegerings Molbergen, um mit dem Jagdhornblasen die Freude an der Musik, die Pflege des jagdlichen Brauchtums und die Geselligkeit zu verbinden. „Denn die Jagdhornsignale sind fester Bestandteil der Jagdkultur“, schreiben die Molberger Jäger auf ihrer Homepage. „Zunächst trafen wir uns im Wald an der Varrelbuscher Straße“, erinnert sich Rudolf Siemer. Genau wie Lambertus Schnieder ist Siemer seit 50 Jahren Jagdhornbläser. Seit 28 Jahren ist der jetzt in Cloppenburg wohnende Weidmann Obmann der Bläsergruppe des Molberger Hegerings, der zurzeit 19 Jäger angehören. Heute treffen sich die Mitglieder nicht mehr im Wald, montags im Vereinslokal „Schnieder“.

Die Huberturmesse wird ab 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist gefeiert und von den Jagdhornbläsern des Hegerings St. Hubertus in Garrel gestaltet. „Mit der Feier zum Gedenken an den Schutzpatron der Jäger St. Hubertus möchten wir nicht nur uns selbst als Jäger zu verantwortungsvollem Umgang mit Fauna und Flora ermahnen, sondern wir wollen auch alle unsere Mitbürger dazu aufrufen“, appellieren die Jäger, die sich im Gottesdienst auch viele Besucher ohne Jagdschein wünschen. „Wir haben die Kirche selbst mit Hirsch und Fuchs und weiteren jagdlichen Motiven dekoriert“, ist Rudolf Siemer stolz auf das Ambiente, in dem der Gottesdienst stattfinden wird.

Am Abend treffen sich die Molberger Jagdhornbläser dann mit Gästen und Offiziellen zur 50-Jahr-Feier im Gasthof. Neben den anderen Bläsergruppen des Hegerings aus Dwergte und Peheim-Grönheim haben die Molberger auch die Bläsergruppen aus Garrel, Vrees, Lindern und Lastrup eingeladen.