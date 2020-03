Nachwuchs-Symphoniker auf Konzertreise durch die Region

Unter dem Motto „Sounds of America“ lädt das Jugendsymphonieorchester des Oldenburger Münsterlandes zu seinen Konzerten in der Frühjahrssaison ein. Insgesamt drei Termine werden Musikinteressierten angeboten: Am Freitag, 6. März, wird ab 19 Uhr in der Europahalle Vechta gespielt, am Samstag, 7. März, musizieren die Nachwuchs-Symphoniker ab 16 Uhr im Forum am Hansaplatz in Friesoythe. Das fulminante Finale steigt schlussendlich am Sonntag, 8. März, um 16 Uhr im Forum Hasetal in Löningen. Mit Werken von Vaughn-Williams, Rosauro, Márquez, Copland, Morricone und Silvestri spannt sich der Bogen vom Solokonzert bis hin zu amerikanischen Filmmusikklassikern.BILD: