Frage: Bei dem Titel „frostland“ denkt man zuerst an den Nordpol oder die Antarktis. Sind Sie in Norderney selbst mal fast erfroren, oder warum haben Sie sich für die Nordseeinsel entschieden?

Tomas Cramer: Die Insel Norderney war mir zeitlebens ein ständiger Begleiter. Als Fünfjähriger war ich für ein paar Monate als Verschickungskind, also ohne Eltern, in einem Inselhospiz untergebracht. Das war im Winter. Vielleicht hat mich das geprägt. Wenn man den Krimi „frostland“ liest, merkt man, dass es primär um die Kälte zwischen Menschen geht, vielmehr zwischen den Generationen. Gleichwohl ist mir Norderney auch in warmer Erinnerung, zum Beispiel als meine Frau und ich mit unseren Kindern dort den Sommerurlaub verbracht haben.

Frage: Welche Themen aus Cloppenburg haben Sie in letzter Zeit besonders interessiert, und was taucht davon in Ihrem neuen Buch auf?

Tomas Cramer: Beschäftigt hat mich sowohl die Entwicklung des Geschäftslebens als auch die Verkehrssituation – immer wieder die Überlegung, wo ich nun wieder langfahren muss, um meine Eltern zu erreichen. Denn ich wohne seit mehr als 30 nicht mehr in Cloppenburg, bemühe mich aber, auf dem Laufenden zu bleiben. Zu diesem Zweck bin ich vor wenigen Wochen Facebook beigetreten, um über diverse Cloppenburg-Gruppen informiert zu werden. Das gefällt mir zunehmend. Im aktuellen Norderney-Krimi ist davon nichts zu spüren, außer dass ein Kapitel tatsächlich noch einmal in Cloppenburg spielt. Norderney hat aber ganz eigene Probleme: den Ausverkauf der Insel beispielsweise und die steigenden Mietpreise. Mein Cloppenburg-Krimi „Novemberblut“ nimmt quasi nebenbei Bezug auf diverse Probleme und reflektiert die Entwicklung der Stadt. Dieser erste Frank Gerdes-Fall wird in den nächsten Wochen zum dritten Mal aufgelegt, mit einem ganz neuen Cover. So bleibt dieses Zeitdokument in guter und ansprechender Qualität erhalten, was mich sehr freut.

Frage: Ermittler Gerdes kommt aus Cloppenburg. Ähnelt diese Figur einer Person aus Cloppenburg?

Tomas Cramer: In Cloppenburg kenne ich keine Person, die Frank Gerdes ähnelt, aber fragen Sie mal meinen Bekanntenkreis. Dort heißt es: „Hm, irgendwie ähnelt Frank Gerdes Dir aber schon, Tomas.“ Dann muss ich schmunzeln und sage: „Wie, um Himmels willen, kommt Ihr da drauf? Das ist völlig absurd!“

Frage: Sind Sie selbst ein Fan von klassischen oder moderneren Krimis? Welche Bücher haben Sie besonders inspiriert?

Tomas Cramer: Klassische Krimis lese ich sehr gerne, wie Rex Stout zum Beispiel, aber auch Hakan Nesser, Henning Mankell und Sjöwall&Wahlhöö gehören zu meiner Lieblingslektüre. Krimis mit Substanz, die ohne Effekthascherei auskommen.

Frage: Müssen Interessierte zuerst noch „Novemberblut“ lesen, bevor sie sich „frostland“ bestellen?

Tomas Cramer: Die Story von „frostland“ ist eine ganz eigene, für sich entwickelte und erzählte Geschichte. „Novemberblut“ als Vorwissen ist dafür also nicht zwingend erforderlich. Wenn man jedoch mehr über die Protagonisten und deren Verhältnis zueinander erfahren möchte, kommt man am Cloppenburg-Krimi wohl kaum vorbei. Auch Kommissar Deeken und sein Kollege Vaske sind bei „frostland“ wieder mit von der Partie. Ich mag dieses Gespann einfach.

Frage: Ihr letzter Krimi „Novemberblut“ war besonders bei Jugendlichen beliebt. Wie sieht es bei Ihrem neuen Buch aus, wer wird angesprochen?

Tomas Cramer: Oh, das überrascht mich, das habe ich nicht gewusst. Vielleicht haben mich meine eigenen Kinder heimlich erzogen, statt ich sie. Jedenfalls waren meine Zielgruppe eigentlich erwachsene Leser – also eher Ü 40, da der Krimi ja Bezug auf die Jungend in den 80er Jahren nimmt. Aber vielleicht möchten jüngere Menschen gern mehr erfahren, über die Zeit des Kalten Krieges und wie es in den 80ern zuging oder speziell in Cloppenburg. Auch die Musik der 80er war überaus revolutionär, was bis heute nachwirkt. In „frostland“ wird man tatsächlich wieder in ein entsetzliches Drama gezogen, das erneut Auswirkungen auf die Gegenwart hat. So etwas fasziniert mich immer wieder, auch wenn es eine ganz andere Geschichte ist. Wen es interessiert, ist eingeladen, es zu lesen. Aber das Genre ist nun mal Kriminalroman. Und es liegt in der Natur der Sache, dass es da zu schlimmen Schilderungen kommt.

Frage: Was können die Leser von Ermittler Gerdes erwarten. Wird es einen dritten Teil mit ihm geben?

Tomas Cramer: Nach jedem Buch denke ich, dass es mein letztes ist, weil mich die Arbeit daran doch etwas aussaugt – das alles mache ich ja nebenberuflich. Dann muss ich erst zu Kräften kommen, neue Gedanken tanken, etwas anderes erleben. Aber, wer weiß, vielleicht ist es in vier oder fünf Jahren wieder soweit, wenn ich mich bereit dafür fühle.