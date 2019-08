Neuland Den Höhepunkt des Volksschützenfestes in Neuland bildete am vergangenen Wochenende die Inthronisierung seiner neuen Majestät Thorsten Beelmann. Dazu hatten sich auf dem Festplatz an der Schützenstraße zahlreiche Schützenschwestern und -brüder sowie Zuschauer eingefunden.

Kommandeur Bernd Bergmann ließ die Schützen erst einmal stramm stehen. Bevor König Thorsten jedoch die Insignien der Königswürde erhielt, dankte Präsident Siegfried Ukena der scheidenden Königin Renate Schulte für eine hervorragende Regentschaft im abgelaufenen Schützenjahr. „Du warst uns eine sehr gute Regentin“, lobte der Präsident der Neulander Grünröcke.

Gleichzeitig wünschte er dem neuen Thron, der neben König Thorsten Beelmann und Königin Cornelia aus dem Adjutantenpaar Manfred Focken und Silvia Kruse sowie Lutz Bissa und Angela Borrmann besteht, eine glückliche Hand bei den Regierungsgeschäften. Präsident Ukena blickte dabei noch einmal auf das Königsschießen eine Woche zuvor zurück. „Es war eine Freude, wie die Königsanwärter Schlange standen.“

Auch Scheibenkönigin Kerstin Nordmann wurde gekürt. Die Hofdamen sind Anja Behrens und Jutta Wünsch. Jugendkönigin Sarah Köhler wurde mit den Hofdamen Chiara Böckmann und Joelina Heuer proklamiert. Beim Königsball wünschten dem Thron viele Besucher viel Glück während der Regentschaft.

Schon auf dem Weg zum Festplatz wurden die Gäste mit zahlreichen Girlanden, Fahnen und Bögen über den Straßen begrüßt. Neuland hatte sich wieder bestens zum Schützenfest herausgeputzt. Am Sonntag folgte der Empfang der auswärtigen Schützenvereine. Imposant war der Festumzug. Anschließend gab es das gemütliche Beisammensein im Festzelt. An diesem Montag ist der Kehraus mit dem Frühschoppen im Schützenhaus.