Neulorup Hypnose – was ist das? Das zeigt Hypnotiseur Destino, alias Heinz Jansen-Olliges, in seiner Show.

Für rund zwei Stunden entführt Destino das Publikum in eine magische, faszinierende Welt, heißt es in der Ankündigung. Freiwillige aus dem Publikum können dabei ganz aktiv auf der Bühne teilnehmen. Autos werden verschenkt oder für einen Euro verkauft, der eigene Name ist plötzlich entfallen und ein Schuh wiegt 200 Kilogramm. Auf niveauvolle Art präsentiert Destino die Hypnose, auch, um die Scheu davor zu nehmen. „Die Show zeigt die Wirkung der Hypnose, ganz gleich ob ich sie humorvoll oder therapeutisch einsetze“, erklärt Destino. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch zur Rauchentwöhnung oder zu einer Rückführung kann er gebucht werden.

Wer einmal in die Welt der Hypnose eintauchen möchte, ob als Zuschauerin oder Zuschauer oder auch auf der Bühne, hat nun die Gelegenheit: Der Hypnotiseur tritt am Samstag, 18. Januar, im Heidehof Jansen-Olliges in Neulorup auf. Einlass ist um 18 Uhr, die Show beginnt gegen 20 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse 13 Euro. Die Plätze sind begrenzt. Karten können bei Friseur Jansen-Olliges in Friesoythe, Kirchstraße 14, telefonisch unter Telefon 04491/2660 oder online unter www.hypnose-destino.de erworben werden.