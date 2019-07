Neuscharrel Die Kinder hatten es dieses Jahr nicht leicht, den hölzernen Adler von der Stange zu schießen. Selbst bei besten Treffern erwies er sich als äußerst widerspenstig. Doch der Schützenverein Neuscharrel muss dieses Jahr nicht auf einen Kinderkönig verzichten, denn die Mädchen und Jungen erwiesen sich am Wochenende auf dem Schützenplatz als ebenso hartnäckig. Und so gab der Adler am Sonntag nach zweieinhalb Stunden tatsächlich nach. Neuer Kinderkönig wurde nach dem spannenden Schießen Jan Bohlsen, seine Königin ist Lena Wübbels. Als Adjutanten sind Lara Eilers mit Daniel Wübbels und Lucy Meinerling mit Hendrik Bohlsen dabei.

Es war bereits nach 21 Uhr als dann endlich auch der neue Schützenkönig für die Erwachsenen feststand. Mit viel Hurra und Applaus wurde dem neuen König Frank Ewen gratuliert, der Christoph Brake ablösen wird. Dem neuen König steht seine Frau Annegret zur Seite. Ewen hatte nicht nur mit dem hartnäckigen Widerstand des Adlers zu kämpfen, sondern auch mit seinen Mitbewerbern Berthold Ortmann und Annemarie Willenbrink.

Zuvor fiel das Zepter bei Christian Heyens, der Reichsapfel bei Gerd Meemken, die linke Schwinge bei Marlene Knipper und die rechte Schwinge bei Thekla Brake.

Die Feierlichkeiten des Schützenfestes beginnen am kommenden Samstag, 27. Juli, mit einem großen Jugendtanz mit DJ Sven. Ab 20 Uhr ist Einlass ins Festzelt auf dem Schützenplatz.

Der Sonntag, 28. Juli, beginnt mit einem Festhochamt um 9.30 Uhr in der Kirche Neuscharrel. Am Nachmittag hat der Kinderkönigsthron seinen großen Tag. Dafür treten alle Vereine um 13 Uhr auf dem Schulplatz an. Es folgt ein Festmarsch, anschließend Feierlichkeiten im Festzelt.

Am Schützenfestmontag, 29. Juli, feiern die Schützen ihren neuen Regenten Frank Ewen. Um 14 Uhr heißt es Antreten für die Schützenvereine auf dem Schulplatz. Um 15 Uhr wird der neue König im Festzelt proklamiert.