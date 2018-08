Neuvrees Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. Dann wird in Neuvrees Schützenfest gefeiert. Von Samstag, 1. September, bis Montag, 3. September, haben dann die Schützen das Sagen im Ort.

In den vergangenen Jahren gab es immer mal wieder besondere Anlässe, das Schützenfest in Neuvrees in ungewöhnlichem Rahmen zu feiern. Dieses Jahr ist es auch so. Die heimische Damenschießgruppe feiert ihr 40-jähriges Bestehen. Und aus diesem Anlass nehmen 21 Damenschießgruppen am kommenden Sonntag am Festumzug durch den Ort teil.

Tags zuvor wird das letzte Schützenfest des Jahres im Stadtgebiet Friesoythe mit einem Jugendtanz im Festzelt eingeleitet. Hier spielt die Partyband „Line Six“ und DJ Nietzi legt gute Musik auf.

Am Sonntag beginnt das eigentliche Schützenfest um 9 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche. Um zwölf Uhr treffen alle Gastvereine und Schießgruppen an verschieden Treffpunkten im Neuvrees ein. Für die Schießgruppen gibt es einen Empfang an der Feldstraße. Gegen 14 Uhr rücken alle Teilnehmer zum Sportplatz bei der Schule vor. Oberst Heinz Heymann heißt hier alle Gäste willkommen und empfängt das amtierende Schützenkönigspaar Willi und Rita Thien. Das Königspaar Thien mit seinem 18 Paare starken Throngefolge hat ein Jahr lang Neuvrees regiert.

Das neue Kinderkönigspaar Jannis Crone und Marieke Bunning, das beim 50. Kinderkönigsschießen ermittelt wurde, wird hier mit Krone und Schärpe belohnt. Zu ihrem Throngefolge gehören Lennart Hodes mit Cinja Elberfeld und Jannik Potthof mit Caroline Janßen sowie Amelie Kamphaus.

Nach der Krönung stehen einige Ehrungen auf dem Programm bevor sich der Festzug zu den Klängen der heimische Schützenkapelle und den Kapellen aus Gehlenberg und Neuscharrel in Bewegung setzen wird. Unterwegs wird am Kriegerdenkmal ein Kranz niedergelegt. Ab 15 Uhr gibt es im Festzelt ein Konzert, bis um 17 Uhr das Königspaar Thien mit einem Ehrentanz den großen Schützenball mit der Spitzenband „Sweet Dreams“ eröffnet.

Dann wird bis in den Morgen gefeiert, obwohl es am Montagvormittag schon um 8.30 Uhr mit einem Gottesdienst im Dorfgemeinschaftshaus für die gefallenen Mitglieder des Vereins wieder los geht. Im Anschluss marschieren alle Teilnehmer erneut zum Festzelt, in dem ein Frühstück serviert wird. Beim anschließenden Frühschoppen sorgen Freibier und die großen Tombola für Stimmung und Spannung.

Oberst Heinz Heymann wird mehrfach Königskandidaten zum Stechen in den Schießstand befehlen. Erfahrungsgemäß sind Anwärter aus allen sechs Kompanien dabei. Gegen 13 Uhr ist die Spannung groß, denn dann wird der neue Schützenkönig ausgerufen und im Festzelt erwartet.

Nach einem kurzen Ehrentanz verlässt das neue Königspaar allerdings das Festzelt, um am Abend gegen 18.30 Uhr auf dem Sportplatz bei der Schule die Insignien der Macht durch Oberst Heinz Heymann zu erhalten. Alle Teilnehmer marschieren abermals zum Festplatz und feiern hier mit dem neuen Königspaar und der Spitzenband „Sunbeach“.