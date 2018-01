New York /Garrel Mehr als 200 000 Menschen protestieren gegen US-Präsident Donald Trump in New York. Anlass bietet das einjährige Bestehen seiner Präsidentschaft. Viele Menschen recken Protestschilder in die Höhe. Einer hält eine Kohlpalme hoch. Dieser eine ist Wolfgang Grams (Oldenburg), Reiseleiter der Kohltour mit starker südoldenburger Beteiligung – unter anderem aus Garrel und Nikolausdorf.

Mehr als 20 Männer und Frauen aus dem Oldenburger Land waren in der vergangenen Woche nach New York gereist, um die legendäre Kohltour des „Plattdütschen Volksfestvereens New York“ zu begleiten. Eingeladen hatte sie der Vorsitzende Fred Hansen – der hatte 2017 noch Amerika in Garrel besucht. Musikalisch begleiteten die Cloppenburger „Hot Jazz Stompers“ die Tour.

Fast hätte es sogar mit einem großen Traum der Jazzband geklappt: einem Auftritt im legendären „Birdland“ in New York. Möglich wäre ein Auftritt am Montag gewesen – leider reiste die Truppe an diesem Tag bereits wieder ab. Aber alleine das Angebot bekommen zu haben – für Günter Buschenlange, Trompeter bei den „Stompers“ aus Garrel, eine „Sensation“.

Wolfgang Grams aus Oldenburg war schon oft in New York und konnte die Gruppe während einer fünfstündigen Stadtrundfahrt vielfältig – auch über die Auswanderergeschichte – informieren.

Beeindruckend auch Ellis Island, der Ort, an dem die europäischen Einwanderer im 18. und 19. Jahrhundert erstmals amerikanischen Boden betraten. Die vorgelagerte Insel bot den Musikern eine atemberaubende Kulisse, um musikalischen Grüße aus Südoldenburg an New York zu richten. „New York, New York“ natürlich – begleitet von Frank-Sinatra-Imitator Jens Sörensen aus Oldenburg, der die Tour ebenso wie Esther Filly (Oldenburg) begleitete.

„Beeindruckend“, so Buschenlange, auch der Fußmarsch am Abend über die Brooklyn-Bridge bei untergehender Sonne. In der Kirche der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Zionsgemeinde in Brooklyn gaben die Musiker im Anschluss ein Konzert. Dabei wurden sie von der A-Capella-Gruppe „Spread Voice“ unterstützt, die ebenfalls aus Deutschland eingeflogen war. Unter den Gästen war Mark Wright. Der Pianist gehörte 30 Jahre lang der legendären „Preservation Hall Jazzband“ in New Orleans an. Er lud die Musiker spontan zu sich nach Hause ein, um miteinander zu musizieren.

Vorab stand aber die Kohltour durch den Central Park an, in dem die „Stompers“ immer wieder ihre Instrumente auspackten und spielten. Auf dem Rückweg kamen sie dann in den Protestmarsch. Die Kohlpalme erregte dabei nicht nur das Interesse zahlreicher Demonstranten, sondern auch der Fernsehkameras.

Der Besuch bei Mark Wright – „unvergesslich“, so Buschenlange. Zum Abschied vermachte der Pianist der Band sogar einige seiner Noten. Tags darauf dann Kohl aufgetischt – und zwar in Clark in New Jersey. Dort zogen die Südoldenburger unter den Klängen der „Hot Jazz Stompers“ in den bis auf den letzten Platz gefüllten Gemeindesaal. „Spread Voice“ und „Stompers“ mit Unterstützung von Esther Filly und Jens Sörensen sorgten für gute Unterhaltung der Gäste.

„Eine tolle Tour“, blickte Günter Buschenlange zurück. Gerade die spontanen Begegnungen würden vielen in Erinnerung bleiben.