Nordkreis Seit 1994 veranstaltet die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) e.V. am Pfingstmontag zusammen mit ihren Landes- und Regionalverbänden den Deutschen Mühlentag. Damit soll das Interesse auf die Denkmäler gerichtet werden. Deutschlandweit nehmen laut der DGM nahezu 1000 Mühlen teil. Darunter befinden sich am Montag, 10. Juni, auch vier aus dem Nordkreis Cloppenburg.• In Friesoythe lädt der Mühlenverein Friesoythe alle Interessierten ein, das Kulturzentrum „Alte Wassermühle“, Alte Mühlenstraße 6, zu entdecken. Geöffnet ist von 13 bis 17 Uhr. Für Musik sorgt am Nachmittag die Jazzband „bswingt“. Die Mühle kann besichtigt werden und es gibt Führungen und Informationen rund um Mühle und Informationszentrum. Angeboten werden zudem Kaffee, Tee, Kuchen und weitere Getränke. • In Gehlenberg lädt der Heimatverein Gehlenberg-Neuvrees-Neulorup von 10 bis 18 Uhr dazu ein, das Kulturzentrum Mühlenberg an der Mühlenstraße 5 zu besuchen. Um 10 Uhr gibt es ein Frühstück, an dem Interessierte teilnehmen können. Besichtigt werden können die Erdholländer-Windmühle, die Sägerei, eine alte Fachwerkschule, ein Göpel, eine Klutenhütte, ein Einsiedlerhaus, eine Wagenremise, ein Ringofen und Trockenschuppen der ehemaligen Ziegelei sowie das Heimatmuseum. Auch wird es Führungen in der Mühle, im Sägerei- und Heimatmuseum geben. Darüber hinaus werden im Backhaus Kaffee und Kuchen angeboten. • In Barßel hat an Pfingstmontag die Ebkenssche Windmühle in der Zeit von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Sie befindet sich am Mühlenweg 4. Es wird Erklärungen rund um die Mühle per Bild und im persönlichen Gespräch durch Mitglieder des Bürger- und Heimatvereins geben.• Die vierte Mühle, die besichtigt werden kann, ist die in Scharrel an der Mühlenstraße 7. Es gibt Führungen sowie die Ausstellung und Vorführung von alten Haushalts,- und landwirtschaftlichen Geräten. Geöffnet ist von 11 bis 18 Uhr. Der Mühlenverein Scharrel wird Kaffee, Tee und Kuchen anbieten.

Mehr Infos zum Mühlentag unter www.deutsche-muehlen.de