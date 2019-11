Oldenburger Münsterland Ein sehr persönliches und hoffentlich nicht so schnell zu vergessenes Geschenk möchte der Chor „amazing“ in diesem Jahr sozialen Einrichtungen machen. Die Emsteker Musiker verschenken sich zu Weihnachten selbst. Altenheime, Pflegestationen oder auch soziale Vereine sind aufgerufen, sich bis zum 29. November, 14 Uhr, für ein exklusives Konzert des Chores zu bewerben. Die sogenannte „Christmas Tour“ soll am Sonntag, 15. Dezember, über die Bühne gehen.

Bewerben können sich alle sozialen Institutionen, die in einem Umkreis von 30 Kilometer um Emstek herum liegen. Eine kurze E-Mail mit Angabe des Wunschtermins am 15. Dezember um 14.30 Uhr oder 16.30 Uhr an chor.amazing@web.de reicht schon aus, um in den Lostopf zu gelangen. Hilfreich wäre es auch, wenn der Name der Einrichtung und eine Kontaktperson angeben werden.

Wer die zwei kleinen Konzerte gewinnt, entscheidet sich am 29. November, die Gewinner werden nach der Ziehung kontaktiert. Schon 2016 hatte der Emsteker Chor Stopps auf der „Christmas Tour“ verlost und jeweils eine halbe Stunde in sozialen Einrichtungen in Emstek, Lastrup und Friesoythe gesungen und mit den Bewohnern musiziert. Tolle Erinnerungen, die die Emsteker Musiker in diesem Jahr gerne wiederholen möchten.