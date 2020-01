Oldenburger Münsterland Jedes Jahr im Januar trudeln zahlreiche Anmeldungen für die Studienfahrt des Heimatbundes für das Oldenburger Münsterland ein. Auch wenn das Ziel noch nicht ganz feststeht. Die viertägige Fahrt ist sehr gefragt, aber dennoch findet nun eine Neuausrichtung statt: Erstmals geht der Heimatbund nicht am Himmelfahrt-Wochenende im Mai/Juni, sondern erst im September auf Tour. Dies hat nach eingehender Beratung der Vorstand des Vereins beschlossen.

Hintergrund der Entscheidung ist das terminlich stark gefragte Himmelfahrt-Wochenende, die Koppelung der Studienfahrt an das Jahresthema sowie eine Konzentration auf die Kernaufgaben des Heimatbundes: die Stärkung der Region und das Wissen um die eigene Heimat inklusive aktueller Entwicklungen und Herausforderungen.

Dem Jahresthema „Wasser, Energie und Verkehr“ entsprechend geht es vom 25. bis 27. September auf Tour. Ziel der dreitägigen Fahrt ist unter anderem das Museum Kaskade in Diekmannshausen am Jadebusen, wo das Thema Wasser und Wasserverbrauch eingehend unter die Lupe genommen wird. Außerdem steht der Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven auf dem Programm, wo das Thema Verkehr und Logistik den Mitreisenden nähergebracht werden wird.

„Wir wollen im Rahmen unserer Studienfahrt aktuelle Themen ins Zentrum stellen, die unsere Heimat bewegen“, betont Gisela Lünnemann. Kulturreisen in weiter entfernte Städte und Regionen seien zwar reizvoll, erfüllten aber nicht ganz den Auftrag des Heimatbundes, sich um die Heimat und die regionale Identität zu bemühen, erklärt die Heimatbund-Geschäftsführerin die Überlegungen des Vorstands.

Anmeldungen sind ab sofort möglich unter Telefon 0 44 71/94 77 22 (montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr) oder per E-Mail an