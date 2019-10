Oldenburger Münsterland Nach zwei Jahren Arbeit und rechtzeitig zum 100. Geburtstag des Heimatbundes für das Oldenburger Münsterland am 8. Dezember ist es nun soweit: Die „Kleine Landeskunde“ des Oldenburger Münsterlandes wurde jetzt im Kreishaus Vechta vorgestellt. Andreas Kathe und Martin Pille haben zusammen mit 30 Autoren und Fotografen ein Buch zusammengestellt, das eine „kritische Liebeserklärung“ an die Region ist, so die beiden Redakteure.

Vorgestellt hat die vom Heimatbund herausgegebene Publikation Museumsdorf-Leiterin Dr. Julia Schulte to Bühne, die sie jedem wärmstens ans Herz legt: Erstmals biete eine solche Landeskunde den „Zugezogenen“ alles Wissenswerte über das Oldenburger Münsterland, den „Einheimischen“ bestätige es vieles, was diese schon wüssten, und für die Fortgezogenen sei es ein Stück Heimat zum Mitnehmen.

Angenehm zu lesen, ansprechend gestaltet, und dabei nicht unwissenschaftlich, das sind die Ansprüche, die das Redaktionsteam Pille und Kathe verfolgt und mit den Mitstreitern umgesetzt hätten. Mit dem Ergebnis ist Heimatbund-Präsident Stefan Schute sehr zufrieden. Er dankte allen Autoren aber auch den Partnern und Sponsoren – der Oldenburgischen Landschaft, der EWE und der LzO. Schute bezeichnete die „Kleine Landeskunde“ als „Geschenk“, das nun an die Menschen weitergegeben werden könne.

In zehn Kapiteln auf 304 Seiten stehe viel Lesenswertes, betonte Schulte to Bühne, über die Kultur, den Sport, die Wirtschaft, die Natur, die 23 Gemeinden der beiden Landkreise Cloppenburg und Vechta und vieles mehr. Vor allem erfahre man aber auch spannende Geschichten von Menschen, die die Region so besonders machen und prägen.

Als Einstieg lassen die Redakteure einen „Zugezogenen“ zu Worte kommen, der das Oldenburger Münsterland mit all seinen Ecken und Kanten lieben gelernt hat: Heinrich Dickerhoff schreibe humor- und liebevoll über seine ganz persönliche Sicht auf die Region und ihre Menschen. Und mache damit Lust auf das Weiterlesen in der „Kleinen Landeskunde“. Abschließender Hinweis von der Museumsdirektorin Schulte to Bühne: „Bald ist Weihnachten.“

Erhältlich ist „Oldenburger Münsterland. Eine kleine Landeskunde“ ab sofort in allen Buchhandlungen der Region zum Preis von 17,90 Euro.