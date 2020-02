Ramsloh Wind? Sturm? Für echte Saterländer kein Grund, um in schlechte Laune zu verfallen. Ganz im Gegenteil. Wie auch in den vergangenen Jahren setzte sich pünktlich um 14.11 Uhr der große Festumzug der Karnevalsgesellschaft Ramsloh (KVG) in Bewegung. Ob Wilder Westen, Gefängnis, Disney, Sport, Hexen, Mittelalter, Polizei, Industrial-Punk, Minions, Kindheitshelden oder Pokemon – die Motto-Bandbreite beim großen Umzug war wieder einmal außergewöhnlich.

Und wie immer waren alle Fußgruppen oder Wagenbesatzungen äußerst spendierfreudig: Aus dem Wagen heraus oder direkt in der Hand der Kinder am Straßenrand gelangten zahlreiche Bon-Bons, Popcorn-Tüten und kleine Geschenke. Die Tausende von Zuschauern am Rand der Hauptstraße freuten sich sichtlich über die gut gelaunten Karnevalisten.

Zwischen den Wagen und ihren lauten Bässen fanden aber auch traditionelle Musikverein Platz – wie zum Beispiel die Spielmannszüge aus Ostrhauderfehn oder Flachsmeer. Auch zu ihrer Musik tanzten die Umzugsteilnehmende und verbreiteten dadurch in ganz Ramsloh Feierlaune. Gute Laune hatten auch die zahlreiche Kinder am Straßenrand – denn auch sie hatten sich passend zum Anlass verkleidet und winkten den Pinguinen und Piraten auf der Straße nur zu gerne zu.

Ziel des Umzugs war auch in diesem Jahr das Festzelt beim Schwimmbad. Dort ging die Party weiter und endete erst in der Nacht.

