Ramsloh Der Schützenverein „Tell“ Hollen hat eine neue Kinderschützenkönigin: Die 15-jährige Janina Fugel setzte sich am Samstagnachmittag trotz großer Konkurrenz durch und holte den Schützenadler von der Stange. Sie sicherte sich damit den Titel der Kinderschützenkönigin bei „Tell“ Hollen und wird den noch amtierenden Kinderschützenkönig Hannes Dumstorf am Samstagnachmittag ablösen und für ein Jahr die Herrschaft über die Jungschützen von Tell Hollen übernehmen.

20 Kinder nahmen teil

Große Jubelschreie hallten durch die Schießhalle in Hollen als nach genau zwei Stunden der Adler aus seinem Horst geholt wurde. Mehr als 20 Kinder mit ihren Eltern waren gekommen, um beim Königsschießen um die Kinderschützenkönigswürde teilzunehmen. Vorsitzender Stefan Dumstorf gratulierte der neuen Kinderschützenkönigin von Tell Hollen als Erster und beglückwünschte sie zu diesem tollen Erfolg. Jubelnd wurde sie von den anwesenden Mitbewerbern und den Erwachsenen gefeiert und schon an diesem Tag musste sie zahlreiche Hände schütteln. Wenn Janina Fugel am Samstagnachmittag den Kinderschützenthron von „Tell“ Hollen besteigt und den amtierenden Kinderschützenkönig Hannes Dumstorf ablöst, stehen ihr Julian Fugel als Prinz sowie Insa Dannebaum und Kim Lea Buss als Adjutantinnen zur Seite.

Zuvor hatte Rieke Dannebaum den Apfel, Janina Fugel das Zepter, Feemke Dannebaum die linke Schwinge und der amtierende Kinderschützenkönig Hannes Dumstorf die rechte Schwinge abgeschossen. Gleichzeitig fand auf dem Schießstand auch ein Preisschießen für die Kinder und Jugendlichen statt.

Donnerstag neuer König

Nachdem die Kinder ihre neue Majestät für das kommende Wochenende bereits ermittelt haben, treffen sich die Erwachsenen von Tell Hollen am Donnerstag, 30. Mai, (Christi Himmelfahrt) um dann ab 19 Uhr den neuen Schützenkönig und Nachfolger von Schützenkönig Matthias Eilers zu ermitteln. Der amtierende Schützenkönig wird dazu die ersten Schüsse auf den Adler auf dem Dorfplatz gegenüber vom Freizeitbad Saterland abfeuern und damit das Königsschießen eröffnen.