Reekenfeld Zahlreiche Demonstrationen für eine bessere Klimapolitik fanden am Freitag in ganz Deutschland statt. Doch die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Reekenfeld wollte am Freitag nicht nur reden, sondern gleich handeln. Bewaffnet mit Spaten, Gießkanne und Staudenpflanzen hatte Pastorin Sabine Feuerhake alle Bürger dazu aufgerufen, auf den Reekenfelder Friedhof zu kommen, um Gemeinschaftsgräber umzugestalten.

„Jeder kann jetzt sofort etwas für das Klima tun. Für uns ist dies heute der Auftakt für eine Reihe von Aktionen“, sagt die Pastorin. Zusammen mit weiteren Kirchengemeinden im Kirchenkreis Ammerland hat sich die Gemeinde in Reekenfeld der Arbeitsgruppe „Naturnaher Friedhof“ angeschlossen. Ziel ist es, durch neue Pflanzungen die Ruhestätten insektenfreundlich und damit klimaverträglicher zu gestalten. Bereits um 9 Uhr standen die ersten freiwilligen Helfer vor der Friedhofstür. „Stellenweise war heute richtig etwas los hier. Sogar Babys waren mit dabei“, freut sich die Pastorin. Für sie kam die am Freitag bundesweit stattfindende Aktion genau richtig. Neben den Staudenpflanzen wurde auch wilde Krokusse in den Boden gebracht. Ebenfalls sollen in nächster Zeit auch einheimischen fruchttragenden Gehölze dazu beitragen, eine Verbesserung der Biodiversität zu erreichen. Auch ein Bachlauf wird dazukommen.

Bis 17 Uhr wurde am Freitag gebuddelt, gepflanzt und gegossen. Doch auch in der nächsten Zeit soll es weiter gehen. „Wir rufen auch alle Friedhofsbesucher dazu auf, ihrer Gräber insektenfreundlichen zu gestalten und Staudenpflanzen in den Boden zu bringen“, so Feuerhake. Dazu soll es bald auch noch einen Flyer geben. Im nächsten Jahr ist dann in Zusammenarbeit mit dem BUND ein Vortrag geplant, der alle Interessierte über das Artensterben informiert.