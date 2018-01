Scharrel „180 Minuten lang prasselte auf sie ein Nonstop-Programm herab, in dem alle Register närrischer Freude gezogen waren, ob es nun die zündenden Büttenreden, ein faszinierendes Gesangssolo, die SEC-Hymne oder die Einlagen der Kapelle Helmut Döring waren. Es wurde gesungen, geschunkelt und viel, viel gelacht“: Dies war die Einleitung des Berichts in der Nordwest-Zeitung vom 10. Februar 1971 über die erste Galasitzung des Sater-Ems-Carneval-Clubs (SECC) Scharrel (seinerzeit Sater-Ems-Club genannt).

Schon damals hatten die Narren bewiesen, dass sie es verstehen, ein lustiges und abwechslungsreiches Programm an Karneval auf die Beine zu stellen. Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert.

Frauen unterstützen

Gegründet wurde der Verein laut dem heutigen 1. Vorsitzenden und Präsidenten (kommissarisch) Siegfried Haak im Jahre 1970. Erster Präsident war Karl Burdorf. Damals wurden auch noch zwei Galasitzungen an unterschiedlichen Wochenenden veranstaltet: 1971 waren die erste am 6. und die zweite am 20. Februar im Saal Awick. Und auch an Rosenmontag gab es in dem Jahr eine Veranstaltung des SECC.

Auch damals gab es bereits einen Elferrat. Heute besteht dieser aus 28 Personen. Drei davon sind im Ehrenelferrat. Und auch die Frauen unterstützen, wo sie können. So kümmern sie sich unter anderem ums Schmücken in der Sport- und Mehrzweckhalle in Scharrel, wenn Karneval gefeiert wird. „Ohne den Elferrat und die Elferratsfrauen ist ein 1. Vorsitzender nichts“, sagt Siegfried Haak. Nur mit einem motivierten Team könne man die Karnevals-Veranstaltungen meistern, lobt der Vorsitzende, dessen ganze Familie karnevalsbegeistert ist. So ist Ehefrau Heide Elferratsfrau. Tochter Bianca tritt oft bei den Karnevals-Veranstaltungen des SECC auf. Und Sohn Marcel sitzt ebenfalls im Elferrat. Auch schon Siegfried Haaks Vater Heinrich Haak, der leider vor zwei Jahren im November verstorben ist, war 20 Jahre lang Zeremonienmeister beim SECC Scharrel. Seit mindestens zehn Jahren schwingt Dieter Warnken, der auch seit 2016 2. Vorsitzender ist, den Zeremonienstab. 3. Vorsitzender des Vereins ist Christian Bruns.

Mitglied seit 1992

Siegfried Haak selber ist seit 1992 Mitglied des SECC. Seit 2015 ist er 1. Vorsitzender und seit 2016 übernimmt er das Amt des Präsidenten kommissarisch.

Sie alle werden natürlich auch beim Karneval im Scharrel an diesem Wochenende mit dabei sein. Los geht es am Samstag, 27. Januar, mit der großen Galasitzung in der Sport- und Mehrzweckhalle in Scharrel. Einlass ist ab 19.11 Uhr. Weiter geht es am Sonntag, 28. Januar, mit dem Kinderkarneval. Einlass ist hier ab 13.30 Uhr.