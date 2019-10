Vorverkauf und Aufführungen

Der Kartenvorverkauf für das neue Stück „Mine Tante – Tine Tante“ startet am kommenden Dienstag, 8. Oktober. Die Vorverkaufsstelle ist in diesem Jahr neu. So gibt es Karten mit Sitzplatzreservierungen für alle Vorstellungen in der Raiffeisenbank eG Scharrel.

Die erste Vorstellung ist Seniorenvorstellung mit Kaffee und Kuchen am Samstag, 2. November, um 14 Uhr. Die Jubiläumsvorstellung mit After-Show-Party samt DJ ist am Samstag, 9. November, um 19 Uhr. Weitere Termine: Samstag, 16. November, 19.30 Uhr, Sonntag, 17. November, 15 Uhr, Freitag, 22. November, 19.30 Uhr, und Samstag, 23. November, 19.30 Uhr. Alle Aufführungen finden im Bonifatiushaus in Scharrel statt.