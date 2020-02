Sedelsberg In Sedelsberg waren am Wochenende wieder die Narren los. Der Carnevals-Club-Sedelsberg (CCS) brillierte im 49. Jahr seines Bestehens mit tollen Ideen und einem gut gelaunten Publikum auf seiner großen Galasitzung am Samstagabend im Canisiushaus.

Im voll besetzten Saal herrschte eine ausgelassene und fröhliche Stimmung. Die Narren und Närrinnen klatschten und schunkelten in teilweise einfallsreichen Kostümen. Ein Feuerwerk der guten Laune brannte mit Tanz, Gesang und Büttenreden ab.

Die Sedelsberger Karnevalisten präsentierten sich dynamischer denn je, nachdem Sitzungspräsident Wolfgang Neitzel und sein Vize Joachim Tiedeken sie mit dem traditionellen Schlachtruf „Sedelsberg Helau – CCS Helau“ in den Saal gerufen hatten. Mit dem Narhalla-Marsch marschierten ein: der Elferrat, die Gastvereine KVG Ramsloh, SECC Scharrel, OCC Ostrhauderfehn, die „Lachende Bütt“ aus Wiefelstede, KIG Idafehn und Blau-Rot Oldenburg begleitet von der Tanzgarde und Zeremonienmeister Andreas Hinrichs. Anschließend ging es auf der Bühne turbulent zu und das Programm nahm mit dem traditionellen Schunkel- und Vereinslied „Dau mi`n Schluck“ Fahrt auf.

Die CCS-Tanzgarde erfreute die Jecken im Saal. In die Bütt stieg Sini Köss aus Esterwegen und sorgte für den ersten Höhepunkt der Gala-Sitzung. Eine Steigerung gab es durch „De Knallkopp“ in Person Theo Hanneken. Er agierte dabei mit dem Publikum und auch Saterlands Bürgermeister Thomas Otto blieb nicht verschont.

Weiter ging es mit Nachwuchs-Gesangstalent Sarah Focken aus Sedelsberg. Sie heizte die Stimmung an und es hielt die Narren nicht mehr auf den Stühlen. Als echte Stimmungskanonen im Narrenhaus sorgten Prinz Hanfried – in dessen Adern Kölner Blut fließt – und Prinzessin Andrea aus Oldenburg unter anderem mit einem Hitmix der „Flippers“ für Polonaisen. Die Männer des Elferrates setzten als „De Höhner“ einen glanzvollen Schlusspunkt unter eine stimmungsvolle Galasitzung.

Für Spaß und Show beim CCS sorgten an diesem Abend auch das CCS-Tanzmariechen Michelle van Kempen und die STV-Tanzgruppe „Power Girls“. Nach der mehrstündigen Galasitzung wurde bis in die frühen Morgenstunden getanzt und gefeiert.