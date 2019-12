Sedelsberg Um kurz vor Mitternacht trat Eugen Plum ans Mikrofon, um einen ganz besonderen Höhepunkt zu verkünden. Der „Schütze des Jahres 2019“ sollte ausgerufen und ausgezeichnet werden. Bis dahin schon hatten beim traditionellen Schützenball am Samstagabend in Sedelsberg in der Schützenhalle über 120 Schützen, Freunde und Gönner des Vereins mit Schützenkönig Harald Dänekas und Königin Doris gefeiert. Zum Ball hatte der Vereinsvorsitzende Eugen Plum das Königspaar und den gesamten Hofstaat nach dessen Einmarsch zunächst empfangen und willkommen geheißen.

Sein besonderer Gruß galt aber auch dem amtierenden Schützenkaiser Franz Averbeck mit Kaiserin Elsbeth sowie einer 27-köpfigen Abordnung des Schützenvereins aus Neuscharrel. Aber auch die Abordnungen der Sedelsberger Vereine und Verbände trugen maßgeblich zum Gelingen des Schützenballs bei.

Mit einem gemeinsamen Grünkohlessen wurde der Schützenball eingeleitet; danach bat DJ Marcel Gebhardt zum Tanz und sorgte dafür, dass Stimmung bis in die frühen Morgenstunden herrschte.

Schütze des Jahres könne nur jemand werden, der sich in besonderer Weise um das Schützenwesen in Sedelsberg verdient gemacht habe, sagte Plum dann um Mitternacht. In den vergangenen Jahren habe man immer Personen geehrt, die in besonderer Weise etwas für den Verein bewirkt und getan haben, so der Schützenchef. Das Wahlgremium bestehe aus dem Vorstand und den Kompanieführern. In diesem Jahr habe man sich entschieden, einen Schützen, der sich in besonderer Weise um den Verein und insbesondere auch um die Technik verdient gemacht habe, zu würdigen.

Der Schütze des Jahres ist seit über 40 Jahren Mitglied des Vereins und seit über 25 Jahren in unterschiedlichen Positionen im Vorstand aktiv. Begonnen habe er als Zugführer der Kompanie 3, war Kompanieführer und wechselte dann als 2. Vorsitzender in den Hauptvorstand. Er war auch 1. Vorsitzender, Hauptmann und ist heute wieder 2. Vorsitzender sowie technischer Leiter. Auch ist er bei jedem Arbeitseinsatz beim Schützenverein aktiv dabei. Längst wusste jeder im Saal, dass Schütze des Jahres nur Gerd Meyer sein konnte, als Eugen Plum diesen zu sich rief, um ihn unter dem Jubel des gesamten Schützenvolkes auszuzeichnen und zu ehren.

Eugen Plum überreichte dem überglücklichen Schützen des Jahres 2019 einen Präsentkorb und Ehefrau Anneliese einen Blumenstrauß. Unter dem Jubel der Besucher gab es für Gerd und Anneliese Meyer einen Ehrentanz.