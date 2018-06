Sedelsberg Damit der Schützenkaiser und der Schützenkönig in Sedelsberg durch das Adlerschießen ermittelt werden kann, kam in den vergangenen Monaten auf den Adlerbauer Willi Stammermann aus Sedelsberg-Muddeberg, der seit nunmehr zwölf Jahren die Schützenadler für den Verein baut, viel Arbeit zu. Jeweils zwei prachtvolle Kaiseradler und dazu noch zwei kunstvolle, farbenprächtige Königsadler musste er fertigen.

Während ein Kaiser- und Königsadler am kommenden Samstag zum Kaiser- und Königsschießen in seinen Horst, hoch über Sedelsberg angebracht wird, um dann aus dem Horst geschossen zu werden, wird der jeweils zweite Adler nach dem Schützenfest das Haus des neuen Kaisers und des Schützenkönigs zieren und zeigen, dass hier ein Kaiser oder ein König wohnt.

Viele Stunden hat Willi Stammermann in seiner Freizeit in den Bau dieser kunstvoll gefertigten und liebevoll bemalten Adler investiert. Der 68-jährige gelernte Kraftfahrzeugmechaniker hat die Aufgabe übernommen, nachdem der erste Adlerbauer Hans Hinrichs aus Scharrel sie gesundheitsbedingt nicht mehr ausführen konnte.

Seit dieser Zeit im Jahr 2006 hat Willi Stammermann 30 Kaiser- und Königsadler für „seinen“ Schützenverein gebaut. Und während Willi Stammermann die Rohlinge bereits in den Wintermonaten herstellt, werden die letzten Restarbeiten erst wenige Tage vor dem Abholen des Königsadlers erledigt.

Die Sedelsberger Schützen rüsten sich nun für ihren jährlichen Höhepunkt: das traditionelle Schützenfest, das in diesem Jahr am Sonntag, 17. Juni, und Montag, 18. Juni, gefeiert wird. Dazu sind alle herzlich eingeladen.

Doch zuvor werden die Sedelsberger Schützen an diesem Samstag, 9. Juni, einen neuen Schützenkönig und Schützenkaiser ermitteln. Das Kaiserschießen auf den Kaiseradler beginnt für alle ehemalige Schützenkönige des Schützenvereins Sedelsberg um 17 Uhr. Eröffnen und freigeben wird es der noch amtierende Schützenkaiser Hermann Memering. Der Schützenverein Sedelsberg schießt den siebten Schützenkaiser in seiner Vereinsgeschichte aus.

Sobald der Kaiseradler aus seinem Horst geholt ist, soll dann ebenfalls bei der Schützenhalle am Moorgutsweg das Königsschießen stattfinden. Ab 19 Uhr wird König Eugen Plum im Beisein von Königin und Ehefrau Maike Plum und dem Hofstaat das Feuer auf den stolzen Königsadler in seinem Horst eröffnen und damit das Schießen für alle Sedelsberger Schützen freigeben. In Sedelsberg wird seit 28 Jahren das Königsschießen auf den Adler ausgetragen. Alle Sedelsberger Schützen sind eingeladen, aktiv am Königsschießen teilzunehmen.

Musikalisch umrahmt wird das Königsschießen vom Blasorchester Sedelsberg. Für das leibliche Wohl der Schützen und der hoffentlich vielen Zuschauer ist bestens gesorgt.