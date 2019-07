Sedelsberg Nur noch etwas mehr als einen Monat und im Windpark Saterland findet das Treckerkino der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Sedelsberg statt. Überall im Saterland und Umgebung weisen Bauzaunbanner, die die Landjugendlichen aufgestellt haben, bereits auf die Großveranstaltung hin.

Die 300 Karten für Besucher mit Treckern waren schnell vergriffen, so dass es jetzt nur noch Karten für Besucher ohne Trecker gibt. Im Vorverkauf sind sie bei den Raiffeisenbanken in Sedelsberg, Scharrel, Ramsloh und Strücklingen erhältlich.

Für Besucher über zehn Jahren kosten sie zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro. Kinder unter zehn Jahren zahlen acht Euro, an der Abendkasse zehn Euro. Die Nordwest-Zeitung ist Medienpartner. Bei Vorlage der NWZ-Card gibt es eine Ermäßigung von einem Euro pro Karte.

Aber es gibt auch noch etwas Besonderes: In Kooperation mit der KLJB Sedelsberg verlost die NWZ fünfmal zwei Besucher-Tickets für Gäste über zehn Jahre. Mitmachen ist ganz einfach: Den oben stehenden QR-Code mit dem Smartphone scannen und man gelangt auf die entsprechende Internetseite zur Onlineteilnahme. Die Teilnahme ist aber auch unter www.nwzonline.de/gewinnspiele möglich. Teilnahmeschluss ist Sonntag, 28. Juli.

Einlass zum Treckerkino am Samstag, 31. August, ist ab 17 Uhr, Filmstart bei Dämmerung. Freuen dürfen sich die Besucher auf die Realverfilmung von Disneys oscarprämiertem animierten Meisterwerk „Der König der Löwen“ – und das erst kurz nach der Premiere in den deutschen Kinos, die am 17. Juli war.

Beim Treckerkino wird der Ton für die Trecker über UKW übertragen. „Somit ist der Film auf einer von uns vor dem Film bekanntgegebenen Frequenz zu empfangen“, heißt es seitens der KLJB um deren erste Vorsitzende Lena Eihusen. Für alle anderen Besucher ist der Film über Lautsprecher zu hören. Gezeigt wird er auf einer großen Leinwand.

Die „Griller vom Muddberg“ werden Steaks, Bratwurst, Currywurst und Pommes anbieten, die KLJB Popcorn sowie kostengünstige Getränke. Das Mitbringen eigener Getränke oder Speisen ist nicht erlaubt. Des Weiteren wird es zwei Toilettenwagen geben. Die Freiwillige Feuerwehr Scharrel und die DRK-Bereitschaft Sedelsberg werden zudem mit größeren Abordnungen vor Ort sein.

Nach dem Treckerkino wird es noch eine kleine „After-Kino-Party“ mit Musik geben, für alle, die noch auf ein paar Getränke und nette Gespräche bleiben möchten, heißt es seitens des 25-köpfigen Orga-Teams der insgesamt 94 Mitglieder starken KLJB Sedelsberg.

Mehr Infos unter www.facebook.de/treckerkinosaterland