Spielmannszug ehrt

Das vergangene Jahr musikalisch noch einmal Revue passieren ließ nun der Feuerwehrspielmannszug Cloppenburg. Mit einem kleinen Konzert, zu dem auch die Familien der Spielmannszug-Mitglieder eingeladen waren, gaben die Musizierenden einen Überblick der Auftritte des vergangenen Jahres. Dazu gehörten verschiedene Schützenfeste, sogar in Stuhr bei Bremen, Wettbewerbe und musikalische Freundschaftstreffen. Besonders in den Sommermonaten war der Spielmannszug gefragt. Fast jeden Sonntag stand ein neuer Auftritt an, der Dank des musikalischen Nachwuchses wahrgenommen werden konnte.

Für ihre fünfjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Kiara Riedel, Maris Triffterer, Viktoria Wilde, Christoph Hardeler und Laura Hermes. Adam Thubauville gab den Pokal für den Musiker des Jahres 2018 an Viktoria Wilde ab. Daniel Lübke bekam einen Gutschein für kaum Fehlen bei den Proben am Montagabend. Die Ehrungen wurde von der 1. Vorsitzenden Lena Sassen durchgeführt.

