Bildungsprogramm in Stapelfeld: Überleben lernen in Katholischer Akademie

Stapelfeld „Wir glauben an die Zukunft, und wir haben Bock“, fasst Willi Rolfes, geschäftsführender Direktor der Katholischen Akademie Stapelfeld (KAS), die Lage zusammen. Die Bildungseinrichtung befindet sich an diesem Morgen Ende November noch mitten im zweiten Lockdown binnen eines Jahres. Schon von März bis Ende Mai wurde das Haus, das auf Tagungen mit Übernachtungen „spezialisiert“ ist, behördlich geschlossen. Im Oktober gingen die Buchungen erneut zurück – Schuld waren die hohen Inzidenzwerte im Landkreis Cloppenburg. Und im November waren bundesweit nur Übernachtungen im beruflichen Kontext möglich, sagt Rolfes.

„Wir machen aus der Not eine Tugend“, sagt Dr. Marc Röbel, geistlicher KAS-Direktor. Die Zeit haben die Mitarbeiter genutzt, um neue Formate zu entwickeln. So wurden schon im April kleine Videobotschaften aus der Akademie versandt, die sehr gut angenommen wurden. Und auch in der Adventszeit senden einige Dozenten Impulse und packen beispielsweise einen Rucksack, den sie mit Überlebenssachen füllen. Mittwochs und sonntags sollen die Beiträge veröffentlicht werden und damit die sonst stattfindende Vorstellung des Jahresprogramms in der Akademie ersetzen.

Das Programm kommt in diesem Winter sowieso in einer anderen Form daher. Es ist nämlich nur ein Halbjahresprogramm – coronabedingt. Bis Jahresende werde es Veranstaltungen nur in sehr begrenzter Zahl geben. Als das neue Produkt geplant und gedruckt wurde, war noch nicht absehbar, wie sich die Beschränkungen weiter entwickeln würden. „Zum Jahresbeginn hoffen wir, dass der Betrieb wieder anläuft. Mit unserem Hygienekonzept ist die Akademie ein sicherer Ort“, so Rolfes.

Wirtschaftlich werde 2020 aber nicht das beste Jahr, so der geschäftsführende Direktor. Man habe in der Vergangenheit aber vorgesorgt und komme dank der Zuschussgeber über die Runden. Dazu passt auch das Programm-Motto des Halbjahres „Überleben“. So wird es in verschiedenen Seminaren um „Überlebensfragen“ gehen, eine Winterakademie widmet sich dem Thema „Richtig leben“, oder es wird zum gemeinsamen Schwesternwochenende eingeladen. Alle Veranstaltungen finden in Stapelfeld statt. Hybrid-Veranstaltungen mit Online-Teilnehmern habe man angedacht, allerdings habe man bei der Akademie die Erfahrung gemacht, dass Nähe und Austausch gerade in dieser Zeit wichtig seien. „Richtige Veranstaltungen scheinen oldschool, sind aber aktuell angesagt“, so Rolfes.