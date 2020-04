Impulse: „Lebens-Zeichen“ der Akademie Stapelfeld

Stapelfeld Natürlich ist auch die Katholische Akademie Stapelfeld (KAS) von der Corona-Pandemie und ihren dramatischen Folgen schwer getroffen. Alle Seminare und Tagungen, die für das Frühjahr geplant waren, mussten abgesagt werden. In der KAS arbeitet nur noch eine Notbesetzung. Die meisten Mitarbeiter sind im Home-Office. „Nachdem die wichtigsten organisatorischen Maßnahmen zur Bewältigung dieser Krise eingeleitet wurden, wollen wir uns nun mit inhaltlichen Impulsen zu Wort melden“, erläutert der pädagogische Direktor der Akademie, Dr. Martin Feltes. „Wir wollen Lebenszeichen senden.“

Ab heute, 1. April, erscheinen auf der Internetseite der Akademie Beiträge der Dozentinnen und Dozenten aus den verschiedenen Fachbereichen. „Mit Hilfe von Lebenszeichen wollen wir mit unseren Gästen, die wir sehr vermissen, in Kontakt bleiben. Und wir wollen gemeinsam Zeichen des Lebens deuten“, ergänzt der geistliche Direktor, Pfarrer Dr. Marc Röbel. So erscheinen unter anderem auch Impulse am Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und am Ostersonntag vor den Stationen des Kreuzwegs im Stapelfelder Kirchgarten: „Ostern fällt nicht einfach aus. Es fällt anders aus.“

Ergänzend möchte das Dozententeam auch sinnliche Lebenszeichen senden. Der in diesen Tagen vor dem Hauptgebäude aufblühende Magnolienbaum sei so etwas wie ein heimliches Wahrzeichen der Akademie geworden. „Um unsere Gäste an der prallen Blütenpracht, aber auch den Phasen der Entfaltung und des Verwelkens teilhaben zu lassen, erscheinen in Form eines Kalenderblatts Fotografien des Magnolienbaums“, skizziert der geschäftsführende Direktor der Akademie, Willi Rolfes, die Projektidee. Nachdenkliche Zeilen, platt- und hochdeutsche Gedichte sowie auch sachliche Beiträge der Dozentinnen und Dozenten begleiten den virtuellen Stapelfelder Magnolien-Kalender.

Die Beiträge sind zu finden unter www.ka-stapelfeld.de