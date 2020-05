Katholische Akademie: Reihe „Gottes-Ansichten“ wird im Juni fortgesetzt

Stapelfeld Die Katholische Akademie Stapelfeld setzt die erfolgreiche Reihe zu „Gottes-Ansichten“ Anfang Juni fort. Die Münchner Autorin Sophia Fritz (geb. 1997) stellt ihr Buch mit dem Titel „Gott hat mir nie das Du angeboten“ (Herder, 2019) im Rahmen einer Online-Lesung am Donnerstag, 4. Juni, ab 19.30 Uhr vor. Zugeschaltet sind junge Poetry-Slamer, die Texte über ihre eigene Suche nach Sinn, Glauben und Gott vortragen. Moderieren wird der Vechtaer Theologe Benedikt Feldhaus, Ansprechpartner für die pastorale Arbeit mit jungen Erwachsenen im Oldenburger Land.

Die digitale Lesung ist interaktiv. Interessierte können nicht nur zuhören, sondern online mitdiskutieren. Die Teilnahme ist kostenlos und über die digitale Plattform „ZOOM“ möglich. Der Einwahllink steht rechtzeitig vor der Veranstaltung auf der Facebook-Seite der Akademie und unter www.ka-stapelfeld.de/programm zur Verfügung.

„Das ist ein ganz neues Format für unsere Akademie, wir sind sehr gespannt, welche Erfahrungen wir damit machen werden. Vielleicht sind solche Online-Angebote auch ein Zukunftsprojekt“, so Dominik Blum, Dozent für Theologie in Stapelfeld. Sophia Fritz, die in München an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) den Studiengang „Drehbuch“ belegt hat, schreibt in ihrem Buch über die eigene Sehnsucht nach Gott. „Ich wollte wissen, woher das Bedürfnis nach Gott kommt. Und was das mit mir zu tun hat“, so die Autorin.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

• Die ursprünglich für den 25. Juni geplante Lesung mit Gregor Gysi wird erst am 3. Juni 2021 stattfinden. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch an den Vorverkaufsstellen, der Buchhandlung Terwelp oder der Katholischen Akademie, gegen vollständige Erstattung des Eintrittspreises zurückgegeben werden. Gysi, ehemaliger Bundestags-Fraktionsvorsitzender der Links-Partei, wird im kommenden Jahr aus seiner Biografie lesen und über die Frage sprechen, warum er selbst nicht an Gott glauben kann, aber auf eine Gesellschaft Wert legt, in der Glauben und Religion eine wichtige Rolle spielen.