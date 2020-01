Stapelfeld Zu einer Lesung und anschließender Diskussion mit Stefan Jürgens lädt die Katholische Akademie Stapelfeld für kommenden Donnerstag, 23. Januar, ein. Beginn ist um 19.30 Uhr an der Stapelfelder Kirchstraße 13.

Pfarrer Jürgens ist in Stapelfeld kein Unbekannter. In den Jahren 2002 bis 2006 war der katholische Priester Geistlicher Direktor der Katholischen Akademie. Jetzt hat er unter dem Titel „Ausgeheuchelt“ ein neues Buch geschrieben. Mit kritischem Geist und hartnäckiger Energie, aber ebenso mit Liebe zur Kirche und zum Priesterberuf benennt er darin, woran die Kirche krankt und was den Gläubigen fehlt.

Jürgens nimmt in dem im Freiburger Herder-Verlag erschienenen Band kein Blatt vor den Mund. Seine Kirche, die sich durch ihre Hierarchie selbst lähmt, am Klerikalismus erstickt und Frauen, Homosexuelle und geschiedene Wiederverheiratete diskriminiert, sei „auf dem Weg in eine gut organisierte Bedeutungslosigkeit. Die Kirche ist weltfremd geworden – und die Welt ist kirchenfremd“.

Anmeldungen und weitere Informationen bei Jutta Gövert (Telefon 0 44 71/188-1132), E-Mail jgoevert@ka-stapelfeld.de, www.ka-stapelfeld.de/programm. Der Eintritt kostet sieben Euro.