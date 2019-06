Stapelfeld Ein erster Höhepunkt des diesjährigen Kultursommers Cloppenburg geht am Samstag, 22. Juni, in den stimmungsvoll-romantischen Stapelfelder Gärten der Katholischen Akademie über die Bühne: die Plattdeutsche Mittsommernacht. Von 20 bis 24 Uhr wird die längste Nacht des Jahres gemeinsam gefeiert – un dat meist aalns up Platt. Mit dabei ist Annie Heger, die „plattdüütsche Liza Minelli van Spetzerfehn“, mit ihrem Bühnenprogramm „Wat’n Skandaal!“, Dazu gibt es Folkmusik up Platt mit dem Otto- Groote-Ensemble und Gospel auf Platt mit dem Cloppenburger St. Andreas Gospelchor. Märchenerzähler und Schrieverslüüd aus der Plattdüütsch Warkstäe Stapelfeld mit Heinrich Siefer nehmen die Gäste mit auf eine Reise durch „Plattdeutschland“. Und natürlich wird es Kulinarisches mit einer besonderen nord-plattdeutschen Note geben. Eine herzliche Einladung an alle, die sich mit der Plattdeutschen Kultur vertraut fühlen und an alle, die sie schon immer mal kennenlernen wollen: „Wi seiht us in Stapelfeld!“

Eintrittskarten gibt es bei der Buchhandlung Terwelp (Lange Straße 8, Telefon 04471/9 22 45), der Tourist-Info (Telefon 04471/ 15 2 56) und beim Veranstalter, der Katholischen Akademie Stapelfeld.

Weitere Infos und Programmhefte sind in der Kultursommer-Geschäftsstelle im Rathaus Cloppenburg erhältlich (Telefon 04471/185 218) und im Internet unter