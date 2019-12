Stapelfeld Erinnerungen an längst vergangene Weihnachtswünsche, an Zugfahrten mit Hindernissen und die Geburt eines Kindes in stürmischer Winternacht – mit diesen humorvollen und auch besinnlichen Geschichten wurden die Gäste der diesjährigen „Wiehnacht an’n Kamin“ in der Katholischen Akademie Stapelfeld bestens unterhalten.

Zehn Autoren der „Plattdüütschen Schrievwarkstäe“ trugen den Gästen ihre neuesten Geschichten und Gedichte vor. Mit ihrer Geschichte „Wiehnachtsbesöök“ feierte Agnes Varding aus Menslage ihre Premiere beim plattdeutschen Leseabend.

Heinrich Siefer, Organisator und Dozent der KAS, begrüßte mit dem besinnlichen Weihnachtsgedicht „Disse Nacht“ die Gäste im Forum der Akademie. Die weiteren Autoren Gertrud Herzog, Theo von Garrel, Heinz Huntemann, Karl-Heinz Lübbehüsen, Helga Hürkamp, Hanna Harders, Agnes Varding, Josef Schulte und Jutta Engbers trugen ebenfalls ihre Geschichten vor, die unter dem Motto „Weihnachtsbesuch“ verfasst wurden.

Sie hatten sich zuvor in Stapelfeld getroffen und ihre Geschichten verfasst, besprochen und wieder überarbeitet. Entstanden sind zehn unterschiedliche Geschichten über das lustige, turbulente und auch nachdenklich machende Zusammentreffen von Familien oder Fremden zur Weihnachtszeit. „Jeder Teilnehmer liest heute Abend seine Geschichte vor. Sie sind ganz neu und wurden extra für diesen Abend verfasst – also absolute Premieren“, betonte Heinrich Siefer. Mit Applaus belohnten die Gäste die Autoren für ihre lustigen und auch melancholischen Texte.

Musikalisch begleitet wurde die Lesung durch das Quartett „Viertakter“. Mit ihren beeindruckenden Stimmen, die musikalisch perfekt harmonierten, trugen Katharina Abeln, Petra Ellmann-Sieverding, Herbert Macke und Josef Schürmann bekannte und unbekannte Weihnachtslieder vor und sorgten für eine ganz besondere adventliche Stimmung.