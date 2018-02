Stapelfeld Mädchen in einer Gymnastikschule, eine Schildkröte, die sich in einem Netz verfangen hat, und eine Rugby-Szene: Diese Motive und noch einige mehr sind auf den 150 besten Pressefotos von 2016 zu sehen. Ab Samstag, 17. Februar, werden sie in Oldenburg im Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte gezeigt. Schon am Donnerstagabend hatten rund 100 Gäste in der Katholischen Akademie Stapelfeld die Chance, eine Auswahl der Bilder vorab zu sehen.

„Das ist Fotografie auf Weltniveau“, sagte Claus Spitzer-Ewersmann, Geschäftsführer der Agentur Mediavanti. Er hat vor drei Jahren die Ausstellung nach Oldenburg geholt. Dass einige Bilder vor Beginn der Ausstellung als Preview gezeigt werden, sei eine Premiere, so Spitzer-Ewersmann. Doch warum ausgerechnet in Stapelfeld? Die Veranstaltung wurde vom Verbund Oldenburger Münsterland (OM) erstmals in enger Zusammenarbeit mit der Oldenburgischen Landesbank organisiert. Laut OM-Geschäftsführer Jan Kreienborg sei der Verbund mitten in der Neuausrichtung. Künftig solle mehr die Vielfalt der Region aufgezeigt werden: „Wir wollen das Thema Kultur im Oldenburger Münsterland nach vorne bringen.“ Verbund-Vizepräsident Herbert Winkel stimmt zu: „Wir wollen zeigen, dass auch das Oldenburger Münsterland eine lebendige Kulturszene hat – vielfältig und weltoffen.“

Bei der Vorschau zeigten Spitzer-Ewersmann und die Volontärin von Mediavanti und Organisationsleiterin der Ausstellung, Julia Makowski, den Gästen 21 Fotos und lieferten die Hintergrundgeschichten. Spitzer-Ewersmann wies darauf hin, dass Pressefotografen an Orte und Geschichte kommen, die anderen verborgen bleiben. „Es werden Menschen gezeigt, die teilweise sehr erschütternde Geschichten hinter sich haben.“

Die Ausstellung beschäftigen bei jeder Ausgabe andere Themen. „Jedes Jahr hat seinen eigenen Charakter“, so der Agentur-Chef. Die Pressefotos 2015 seien sehr vom Krieg geprägt gewesen. Dieses Mal zeige die World-Press-Photo-Ausstellung hingegen einige Naturfotos und auch mehrere Langzeitfotografie-Projekte aus 2016. Dabei komme es immer darauf an, was in dem besagten Jahr los war.

Auch das umstrittene Siegerfoto des Wettbewerbs, das die Ermordung des russischen Botschafters in der Türkei zeigt, wurde in Stapelfeld thematisiert. Bei einer Podiumsdiskussion über die Grenzen der Pressefreiheit am 20. Februar im Oldenburger NWZ-Medienhaus, Peterstraße 28 bis 34, wird das Bild ebenfalls gezeigt und darüber diskutiert.