Strücklingen Stolz hat Rosa Strohschnieder, Vorsitzende des Fördervereins St. Georg, am Sonntagnachmittag die Summe von 3307,34 Euro verkündet, die die Drehorgelspieler in Strücklingen und den umliegenden Bauerschaften bei ihrer Einladungstour zum Familienfest am Freitag und Samstag von Haus zu Haus gesammelt haben. Sowohl der Erlös der Drehorgelspieler als auch der des Familienfestes kommen Projekten in der ehemaligen Pfarrgemeinde St. Georg zugute.

Ein großer Teil wird in die Kirche St. Georg fließen. Seit Jahren ist die Beleuchtung der Kirchturm-Uhr defekt. Am 14. Mai wurde schon mit der Reparatur/Sanierung begonnen. Der Förderverein unterstützt dies finanziell. Außerdem sollen noch ein Kronleuchter mit LED-Lampen für den Orgelboden und zwei Wandleuchter für den Kirchenraum angeschafft werden. Die Messdiener, die dieses Jahr an der internationalen Romfahrt vom 27. Juli bis 4. August teilnehmen, erhalten zudem für die Reisekosten eine finanzielle Unterstützung von 1000 Euro.

Eingeleitet wurde das Familienfest am Sonntag mit einem von Pfarrer Ludger Fischer gefeierten Familiengottesdienst, der vom Kolping-Familienkreis und musikalisch von der Chorgemeinschaft Strücklingen-Scharrel umrahmt wurde. Im Anschluss eröffnete Rosa Strohschnieder das Familienfest.

Die Frauengemeinschaft sorgte dafür, dass in geselliger Runde auf dem Familienfest die Gyrossuppe schmeckte oder Leckeres vom Grill aufgetischt wurde. Auch einen Frühschoppen gab es. Für die Kinder hatte der Förderverein Spielstände organisiert. Unterstützt wurde er durch zahlreiche Strücklinger Vereine und Gruppen.

Mitarbeiterinnen des Kindergartens St. Georg boten für die Kinder Spiele an, schminkten sie oder bastelten mit ihnen. Eine besondere Attraktion war die Wasserwippe, bei der die Besucher mittels eines Tennisballs die auf der Wippe sitzenden Personen mit einem gezielten Wurf ins Wasserbecken befördern konnten. Begehrt waren auch die Hüpfburg sowie das Karussell und die Rollenbahn.

Getränke servierten die Messdiener sowie der Club Birke und der Sportverein Strücklingen den zahlreichen Besuchern.

Und während im voll besetzten Pfarrheim nachmittags selbst gebackener Kuchen und Kaffee angeboten wurden, begeisterten der Spielmannszug Big Band Bollingen und der Musikverein Strücklingen draußen mit ihrer Musik sowie die Volkstanzgruppe Saterland mit ihren Volkstänzen.

Zum Abschluss des gelungenen Familienfests gab es noch eine große Verlosung, deren Hauptpreis ein Holland-Fahrrad war. Zahlreiche örtlichen Vereine und Gruppen trugen zum Gelingen des Familienfestes bei.