Strücklingen Insgesamt 3690 Euro haben die Drehorgelspieler in Strücklingen und den umliegenden Bauerschaften bei ihrer Einladungstour zum Familienfest gesammelt. Diese Summe hat die Vorsitzende des Fördervereins St. Georg, Rosa Strohschnieder, am Sonntag stolz beim Familienfest verkündet. Sowohl dieser als auch der Erlös des Festes kommen Projekten in St. Georg Strücklingen zugute. Ein großer Teil soll in die Beschriftung der Kreuzwegstationen in der Pfarrkirche fließen.

Das Familienfest fand im und rund ums Pfarrheim statt. Zunächst gab es einen Familiengottesdienst, der vom Kolping-Familienkreis und musikalisch von der Chorgemeinschaft Strücklingen-Scharrel umrahmt wurde. Danach eröffnete Strohschnieder das Fest. Mittags sorgte die Frauengemeinschaft für Hühnersuppe und Gegrilltes. Auch einen Frühschoppen gab es.

Für die Kinder wurden zahlreiche Spiele und Attraktionen angeboten. Unter stützt wurde der Förderverein wieder durch zahlreiche Strücklinger Vereine und Gruppen. Unter anderem boten Mitarbeiterinnen des Kindergartens St. Georg Spiele an, schminkten Gesichter oder bastelten mit den Kindern. Eine besondere Attraktion war „Hau den Lukas“. Hier war es am Abend Manuel Ahrens, der Eintrittskarten zum Weihnachtskonzert mit dem Sänger Sanny in der Pfarrkirche gewann. Er hatte 34 Mal an die Glocke geschlagen.

Angeboten wurden zudem Hüpfburg, Karussell, Rollenbahn – alles kostenfrei. Viel Spaß gab es zudem beim Schwämme werfen. Dabei konnten die Kinder mit nassen Schwämmen auf bekannte Personen aus dem Ort werfen, die ihren Kopf durch ein Loch in einer Wand steckten.

Während im Pfarrheim dann nachmittags selbst gebackener Kuchen und Kaffee angeboten wurden, begeisterten der Spielmannszug Big Band Bollingen und der Musikverein Strücklingen draußen mit Musik sowie die Volkstanzgruppe Saterland mit ihren Volkstänzen.

Zum Abschluss des gelungenen Familienfests gab es eine Verlosung. Den ersten Preis, ein Holland-Fahrrad, gewann Larissa Ulrich aus Ramsloh, eine dreitägige Reise nach Leipzig Elke Schulte aus Bollingen, einen schmiedeeisernen Feuerkorb Jannes Wilhelm aus Strücklingen. Beim Schinken-Schätzen hatte Gerd Olling die Nase vorn, das Schätzspiel in der Bücherei, bei der die Gesamtseitenzahl aufgestapelter Bücher erraten werden musste, gewann Bernhard Maywald vor Niklas Stavermann und Beate Giese.