Strücklingen Zum neuen Kohlkönig hat die Oldenburgia, die Vereinigung der Priester und Geistlichen im Oldenburger Land, den Lohner Dechanten Rudolf Büscher gewählt. Sein Vorgänger Pfarrer Ludger Fischer von der katholischen Kirchengemeinde St. Jakobus Saterland überreichte ihm unter großem Applaus der Anwesenden im Rahmen des traditionellen Kohlessens im Strücklinger Pfarrheim St. Georg die Königsinsignien. Die goldene Krone und den Schweinekiefer an einer Halskette muss der amtierende König bei offiziellen Anlässen mit möglichst viel Würde tragen.

Leider sei beim heutigen Treffen erstmals kein Theologiestudent aus dem Oldenburger Land dabei, musste Weihbischof Theising während der Andacht in der Kirche St. Georg vor dem geselligen Abend einräumen. Es stimme ihn traurig und nachdenklich, wie sehr die Zahlen der Priesteramtskandidaten in den vergangenen Jahren heruntergegangen seien. Er freue sich jedoch darüber, dass der langjährige Jugendpfarrer Holger Ungruhe sich jetzt im Rahmen seiner neuen Aufgabe in Münster auch um die Berufungspastoral kümmere. Ob Ungruhes Funktion in Vechta jedoch mit einem Priester nachbesetzt werden könne, sei noch ungewiss.

Die anwesenden Mitbrüder rief Theising dazu auf, junge Menschen für Berufungen zum Priesteramt zu gewinnen und sie bei Berufungen zu unterstützen. Trotz aller negativen Schlagzeilen über die Kirche könne er selbst diesen Beruf uneingeschränkt empfehlen.

Den vielen Mitbrüdern, die aus dem ganzen Oldenburger Land angereist waren, dankte Theising für ihr Kommen. „Wir brauchen diesen Zusammenhalt, um nicht zu vereinsamen.“ Er sei ihnen dankbar, dass sie diese über 150 Jahre alte Tradition lebendig halten würden.

Der Abend war ursprünglich ein Treffen der Oldenburger Theologiestudenten im Münsteraner Borromaeum gewesen, die sich dabei mit den amtierenden und emeritierten Priestern ihrer Heimatregion getroffen hätten. Für das nächste Treffen wünschte sich der Weihbischof, wieder Oldenburger Theologiestudenten dabei zu haben. Schließlich sei es ihre Aufgabe, den neuen Kohlkönig zu wählen.

Beim anschließenden Kohlessen begrüßte auch Bürgermeister Thomas Otto die katholischen Geistlichen. Als evangelischer Christ seien ihm der Zusammenhalt der Konfessionen und ein gutes Miteinander in der Gemeinde sehr wichtig, sagte er. Einblicke in die lokale Tanzkultur bot den Gästen die Volkstanzgruppe Saterland. Vor 50 Jahren ist sie aus den Reihen der damaligen Landjugend entstanden. Mit im Programm hatte sie eine Nummer, die sie erst kürzlich in Portugal bei einem europaweitem Treffen von Volkstanzgruppen (Europeade) aufgeführt hatte.

Der neue Kohlkönig Dechant Büscher lud nach der Krönungszeremonie die bestens gelaunte Runde für das nächste Jahr nach Lohne ein.