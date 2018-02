Strücklingen /Haskerdijken Wenn die Matthäus-Passion am Freitag, 9. März, auf Friesisch in der Strücklinger Kirche St. Georg erklingt, ist er derjenige, der als Gesamtleiter den Takt angibt: Gerben van der Veen. Geboren wurde er 1956 in Heeg in der niederländischen Provinz Friesland.

Der heutige Komponist, Organist und Chordirigent aus Haskerdijken entdeckte schon früh seine Liebe zur Musik. Kein Wunder. Denn bereits sein Vater, der sein Staatsexamen Harmonium glanzvoll abgeschlossen hatte, unterrichtete Gerben van der Veen und seinen Bruder Sjoerd, als sie noch Kinder waren. So haben die beiden Brüder die Musik zu ihrem Beruf gemacht. Während Sjoerd van der Veen heute Musiklehrer und Chordirigent ist, hat Gerben van der Veen ein Studium (Fachrichtung Orgel und Chorleitung) abgeschlossen.

Schon früh kam Gerben van der Veen auch mit der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach in Berührung, die seinen Eltern sehr viel bedeutet habe, sagt er. Jedes Jahre besuchte die Familie die Matthäus-Passion – zuerst in Bolsward, dann in Heerenveen.

Seine Mutter habe alle Choräle auswendig gekannt. Bei seinem ersten Besuch einer Aufführung sei er noch ein Bub (acht Jahre) gewesen. Sein Onkel habe damals die Mitwirkenden der Matthäus-Passion dirigiert. „Ich hatte nur einen Gedanken: Das will ich auch“, sagt Gerben van der Veen. „Der Chor, die Solisten – das alles machte großen Eindruck auf mich.“

In seiner Ausbildung zum Chordirigenten hat die Matthäus-Passion dann als fester Bestandteil des Programms erneut seinen Weg gekreuzt. 2009 gab es die erste Matthäus-Passion unter seiner Leitung. Und diese wurde enthusiastisch aufgenommen.

Van der Veen Gerben van der Veen ist Komponist, Organist und Chordirigent. 1979 schloss er sein Studium an der Musikpädagogischen Akademie Leeuwarden in den Fachrichtungen Orgel und Chorleitung ab. Danach setzte er es unter anderem beim Dirigenten Jan Eelkema fort. Dirigent war van der Veen unter anderem beim COVHeerenveen, der Leeuwarder Kantorei, der Martinikantorei zu Sneek und dem Meppeler Kammerchor Cigale. Gemeinsam mit seinem Bruder Sjoerd van der Veen als musikalischer Leiter war er als Dirigent beim Vokalensem­ble Meldije aktiv. 1992 gründete er den Kammerchor Capella ’92, der 2012 in das Collegium Vocale Fryslân aufging. Derzeit dirigiert van der Veen den Kammerchor Con Amore Musica und das COV Gloria Deo Drachten. Er ist beim Prins-Claus-Conservatorium in Groningen tätig sowie als künstlerischer Leiter des Collegium Vocale Fryslân und der Stichting Noordelijk Koorfestival. Zudem arbeitet er als Redakteur beim Musikverlag Intrada.

Was die Passion so besonders für ihn macht? – Die meisten Kompositionen würden von den drei Elementen Schichtung, Architektur und Emotionen nur ein oder zwei Komponenten beinhalten. In der Matthäus-Passion würden alle drei Komponenten einwandfrei miteinander vereint. „Wenn man das Stück zum ersten Mal hört, ist es schon prachtvoll. Wenn man sich aber mehr darin vertieft, dann stößt man auf eine komplette Mikrowelt. Es ist ein Wunder, wie Bach das geschafft hat“, sagt van der Veen. So werfe das Stück für ihn als Dirigent immer wieder andere Fragen auf. Van der Veen: „Es bleibt eine ewige Suche.“

Gerührt war er auch sofort, als er zum ersten Mal die friesische Übersetzung von Eppie Dam gelesen hatte. So wird sein aus dem Niederländischen übersetzter Text in der Matthäus-Passion in Strücklingen zu hören sein.

Er sei sehr gespannt, wie die friesische Matthäus-Passion am 9. März um 19 Uhr in der Kirche St. Georg Strücklingen und am 10. März um 19 Uhr in der Großen Kirche in Leer ankommen werden, so van der Veen. Als er das letzte Mal in Strücklingen gewesen sei, habe ihn überrascht, dass er der saterfriesischen Sprache so gut habe folgen können. „Wie groß wird das Interesse an der Matthäus-Passion allgemein sein? So absurd hoch wie in den Niederlanden – das kann fast nicht. In Deutschland ist das Weihnachtsoratorium das, was die Matthäus-Passion für uns ist“, sagt van der Veen.

Es wirken mit: der Kammerchor Hortus Vocalis (Kernchor des Collegiums Vocale Fryslân), der Jugendchor St. Vitus Leeuwarden und das Barockorchester Florilegium Musicium. Solisten sind: Maarten Romkes (Evangelist), Bent Brunt (Christus), Tetsje van der Kooi (Sopran), Netty Otter (Alt), Jeroen Helder (Tenor) und Roele Kok (Bass).

Unterstützt wird die Aufführung im Saterland von der katholischen Kirchengemeinde St. Jakobus Saterland, dem Heimatverein „Seelter Buund“ und dem Gemischten Chor „Cäcilia“.

Karten für beide Aufführungen sind im Vorverkauf für 16 Euro erhältlich bei allen Raiffeisenbanken im Saterland, in Elisabethfehn, Idafehn und Rhaudermoor und bei Schreibwaren Pekeler in Barßel. An der Abendkasse kosten sie 18 Euro.