Musikverein Strücklingen: Konzert für den guten Zweck gewinnen

Strücklingen „Außergewöhnliche Zeiten fördern außergewöhnliche Ideen!“ Unter diesem Motto hat sich der Musikverein Strücklingen nun eine besondere Aktion überlegt: Die Strücklinger Musikerinnen und Musiker verlosen ein Platzkonzert für den guten Zweck.

Bereits seit über einem Jahr konnten die Mitglieder des Musikvereins aufgrund der Corona-Pandemie keinen Auftritt absolvieren. Auch der Probenbetrieb war entweder gar nicht oder nur äußerst stark eingeschränkt möglich.

Keine Konzerte möglich

Zum jetzigen Zeitpunkt seien noch keine Konzerte oder ähnliche Veranstaltungen in den nächsten Monaten entweder möglich oder geplant. Dennoch möchte der Musikverein in diesen schwierigen Zeiten auch denen helfen, die weiterhin auf Spenden angewiesen sind. In diesem Fall dem Verein Leukin – Verein zur Hilfe leukämiekranker Kinder e.V. „Der Musikverein verlost dazu ein Platzkonzert von und natürlich mit den Musikern des Musikverein Strücklingen“, teilt Pressewart Ulrich Grever mit. Der Gewinner könne dann bestimmen, wann, wo und wie das Platzkonzert stattfinden soll. Dieses Platzkonzert erfülle dabei nicht nur einen, sondern gleich zwei gute Zwecke. „Wir können mit unserer Musik dem Gewinner und den Gästen eine Freude machen und zudem unterstützen alle Loskäufer mit ihrem Beitrag die wertvolle Arbeit von Leukin.“

Bedingungen und weitere Infos Gastgeber des Platzkonzertes ist der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin der Verlosung. Die äußere Gestaltung der Veranstaltung liegt in den Händen des Gastgebers. Die Stückauswahl obliegt dem Musikverein Strücklingen. Wünsche und Anregungen können im Vorfeld besprochen werden. Das Platzkonzert findet unter Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt geltenden gesetzlichen Vorschriften und nur nach vorheriger Absprache mit dem Vorstand des Musikverein Strücklingen statt. Das Konzert muss mindestens vier Wochen vorher beim Vorstand des Musikvereins angemeldet werden. Der Verein behält sich eine Terminverschiebung vor.

Ein Los kostet fünf Euro. Diese sind bereits an folgenden Verkaufstellen erhältlich: Raiffeisenbank Strücklingen-Idafehn, Bistro Cappuccino, die Floristen Rhauderfehn und Tankstelle Carl-Heinz Vehn. Ein Loskauf per Überweisung ist ebenfalls möglich. 75 Prozent der Einnahmen gehen dabei an Leukin.

Losziehung im Juli

Am Freitag, 9. Juli, soll das Gewinnerlos bei der Probe des Musikvereins gezogen werden. „Wir hoffen, ihr helft uns dabei, den Verein Leukin zu unterstützen und wir freuen uns schon sehr darauf, bald bei einem von Euch zuhause spielen zu dürfen“, sagt Kathrin Murra, 1. Vorsitzende Musikverein Strücklingen.

Weitere Infos gibt es unter www.mv-struecklingen.de