Thüle Ganz im Zeichen der Musik stand am Wochenende die Ortschaft Thüle. Beste Stimmung herrschte am Sonntag beim 86. Chorfest des Sängerbundes Concordia für den Alten Amtsbezirk Friesoythe in Thüle. Gastgeber war in diesem Jahr der Gemischte Chor Thüle.

Nach dem erfolgreichen und mitreißenden 1. Thüler Rudelsingen am Samstagabend wurde das 86. Chorfest (Bundessängerfest) am Sonntagnachmittag mit einem Umzug entlang der Thüler Kirchstraße eingeläutet. Die mehr als 350 Sängerinnen und Sänger der 14 Chöre des Sängerbundes Concordia (Friesoythe, Altenoythe, Bösel, Ramsloh etc.) zogen vom Sportplatz, wo sie zuvor von Johannes Roter (Gemischter Chor Thüle) angekündigt worden waren, zur Kirche St.-Johannes-Baptist. Dort bog eine Hälfte zum Festzelt neben der Gaststätte Sieger ab, da das Chorkonzert in der Kirche in zwei Gruppen aufgeteilt war.

Nach dem gemeinsam gesungenen Lied „Laudate omnes gentes“ (Satz Jacques Berthier) begrüßte die Vorsitzende des Gemischten Chors Thüle, Petra Ziemba, in der Kirche herzlich die anderen Chöre, Vorsitzenden, Präsidenten, Geistliche, den Landtagsabgeordneten Karl-Heinz Bley (CDU), Landrat Johann Wimberg und weitere Gäste. Sie sprach allen Sponsoren, Gönnern und Helfern noch einmal ihren großen Dank aus.

Im Anschluss begann das Chorkonzert. Der Gemischte Chor Thüle unter der Leitung von Anna Plader eröffnete mit dem Werk „Freude schöner Götterfunken“ von Ludwig van Beethoven (Satz). Danach folgte der Gemischte Chor Bösel. Unter der Leitung von Adrian Langer gab es das „Landsknechtsständchen“ (Satz Orlando di Lasso) zu hören. Doch auch Stücke wie „You raise me up“, „Ein graues Haar“ oder „Ich war noch niemals in New York“ gehörten zum abwechslungsreichen Repertoire der 14 Chöre.

Nach den Liedvorträgen, die viel Applaus erhielten, folgten Ehrungen langjähriger Chormitglieder sowie der Kommers. Die Präsidentin des Sängerbundes Concordia, Christa Beermann, richtete herzliche Grußworte an die Sängerinnen und Sänger.

Video

Sebastian Friedhoff https://www.nwzonline.de/autor/sebastian-friedhoff Friesoythe

Redaktion Münsterland Tel: 04491 9988 2904 Lesen Sie mehr von mir

Weitere Bilder finden Sie unter www.nwzonline.de/fotos-cloppenburg Ein Video gibt es zu sehen auf www.nwzonline.de/videos