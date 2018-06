Fröhliches Fest der Farben

Thüle Strahlendes Violett, leuchtendes Gelb, sattes Türkis oder sanftes Rosa – der Himmel über Thüle befand sich am Samstagnachmittag im Farbenrausch. Beim Holi-Festival feierten Hunderte Gäste in der Tradition des indischen Festes der Farben und warfen diese auf dem Freigelände neben dem Gasthof Sieger in die Luft. Dazu lieferte als Hauptact ein namhafter Headliner die passenden Beats – die Housedestroyer aus Oldenburg brachten die Menge in Thüle zum Tanzen.

Doch neben den „Zerstörern“ waren noch weiter DJ’s an den Decks. Beatcrusher, DJ Plagge aus Friesoythe, Pianolektro aus Cloppenburg, DJ Ernesto, DJ Schrandy und auch Ton Don lieferten zum Farbenrausch die passenden Rhythmen. In mehreren Countdowns wurden die Farbwurfphasen angezählt. Das Pulver konnte man selbst werfen oder man wurde von der Farbkanone beschossen. „Die Gäste hatten gute Laune, das Wetter hat mitgespielt und die Musik war natürlich auch klasse“, sagte Dimitri Hense, Veranstalter und Organisator des Holi in Thüle im Gespräch mit der NWZ.

Das jüngste Holi-Festival fand im Jahr 2016 auf dem gleichen Gelände statt. Damals hatte noch Edwin Richter, Philipp Plaggenborg und Stefan Pohlabeln die Feier organisiert. Diesmal hatte Dimitri Hense aus Scharrel mit seiner Firma Hense Events die Veranstaltungsleitung übernommen. „Und mit dem Ergebnis sind wir voll zufrieden. Die Leute haben fröhlich gefeiert – es gab keinerlei Zwischenfälle“, freute sich Hense. Ob es eine Wiederholung des Festival im nächsten oder übernächsten Jahr geben wird, konnte der 29-Jährige aber noch nicht sagen. „Das ist noch völlig offen. Wir sind erstmal froh, dass dieses Jahr alles so gut geklappt hat“, so Hense.

Bis kurz vor Mitternacht wurde vor der Bühne dann noch lautstark und natürlich bunt und farbenfroh weiter gefeiert.

Heiner Elsen https://www.nwzonline.de/autor/heiner-elsen Friesoythe

