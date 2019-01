Thüle Die St.-Marien-Pfarrei hat am Freitag und noch einmal am Sonntag offiziell Abschied von Küsterin Christa Koopmann genommen. 18 Jahre lang war sie in der St.-Johannes-Baptist-Gemeinde in Thüle als Küsterin tätig. Christa Koopmann verstand es, mit allen gut auszukommen. Ihre ruhige und kompetente Art sowie ihr breites Wissen um die liturgischen Feiern im Ortsteil Thüle haben viel für eine freundliche Atmosphäre in der Sakristei und zum Gelingen der Gottesdienste beigetragen.

Lob von Pfarrer Borth

Im Rahmen des Gottesdienstes am Freitag lobte Pfarrer Borth den unermüdlichen Einsatz von Christa Koopmann, die nicht selten von ihrem Ehemann Franz Koopmann unterstützt wurde. Küsterin Koopmann habe sich große Verdienste erworben um die Kirche in Thüle und die gesamte Küsterschaft der St.-Marien-Pfarrei, die von Hauptküster Rainer Schweigatz koordiniert wird. Als Zeichen des Dankes überreichte Pfarrer Borth der Küsterin eine Urkunde und eine Familienbibel.

Im Anschluss an den morgendlichen Gottesdienst gab es noch ein Sektfrühstück im Johanneshaus, das vom Ortsausschuss Thüle vorbereitet wurde. Die gesamte Küsterschaft der St.-Marien-Pfarrei war ihr zu Ehren auch dabei.

Elisabeth Westendorf vom Ortsausschuss Thüle würdigte neben den eigentlichen Küsterarbeiten besonders die ehrenamtlichen Tätigkeiten von Christa Koopmann: Jeden Tag hat sie die Kirche auf- und abgeschlossen. Ferner trug sie über viele Jahre dafür Sorge, dass regelmäßig montags der Rosenkranz und zu den geprägten Zeiten der Kreuzweg gebetet oder Maiandachten in Laienhand gehalten wurden. Sie überreichte für den Ort Thüle ein Bild mit Sinnspruch als Zeichen ihres Dankes für den Dienst als Küsterin.

Küster zu finden, sei gar nicht so einfach. Sie müssten arbeiten, wenn andere frei hätten – eine Herausforderung, die nur mit einem tiefen Glauben gelebt werden könne. „Darin war Küsterin Koopmann sehr überzeugend“, sagte Pfarrer Borth und wünschte dem Ehepaar Koopmann Gottes Segen, Gesundheit und Erfüllung für den weiteren Lebensweg.

Neue Küsterin übernimmt

Nachfolgerin von Christa Koopmann wird Petra Drees aus Neuscharrel. Sie ist bereits Küsterin in Markhausen und wird ab sofort auch für Thüle zuständig sein. Pfarrer Borth wünschte ihr einen guten Start und hoffentlich liebevolle Unterstützung aus dem Ort Thüle.

Der zweite Teil der Verabschiedung von Christa Koopmann folgte am Sonntag im Hochamt. Am Ende des Gottesdienstes würdigten Pfarrer Borth für die St.-Marien-Pfarrei und Elisabeth Westendorf für den Gemeindeausschuss nochmals die geleistete Arbeit als Küsterin in den 18 Jahren ihres Dienstes.

Der Sonntagsgottesdienst war sehr gut besucht, viele Messdiener waren eigens gekommen, um Abschied zu nehmen von „ihrer“ Küsterin. Sie hatte die Messdiener stets mit viel Liebe, aber auch mit klarer Ansage durch ihre Dienste begleitet.

Messdienerleiterin Julia Göken bedankte sich bei der scheidenden Küsterin mit einem Blumenstrauß. Pfarrer Borth schenkte ihr am Ende eine der letzten Osterkerzen aus dem Ort Thüle. Ein langanhaltender Beifall der Gemeinde in der Kirche für Küsterin Christa Koopmann unterstrich sehr eindrucksvoll die große Dankbarkeit aller in Thüle.

Gute Zusammenarbeit

Ganz zum Schluss ergriff Christa Koopmann selber das Wort: „Ich habe meinen Dienst immer gerne ausgeübt und bedanke mich für die gute Zusammenarbeit mit den Geistlichen, den Messdienern, die immer da waren, bei den Lektoren und Kommunionhelfern. Ein besonderer Dank gilt meinem Mann, der mich immer unterstützt hat.“