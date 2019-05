Thüle Das Schützenfest in Thüle stand am Montag ganz im Zeichen der Nachwuchsschützen. Im Mittelpunkt standen Kinderkönig Lukas Drees mit seiner Begleiterin Jana Göken und den Nebenkönigen Sophie Bregen mit Hannes Thoben und Simon Schwarte mit Anna Kühling.

Den Auftakt machten am Morgen jedoch zunächst die Schützen der St. Johannes Schützenbruderschaft. Sie trafen sich zum Festgottesdienst in der St.-Johannes-Kirche. Im Anschluss gab es die Kranzniederlegung am Ehrenmal der Gefallenen beider Weltkriege sowie der verstorbenen Schützenbrüder.

Am Nachmittag sammelten sich die Thüler Nachwuchsschützen aus Schule und Kindergarten sowie die Schützen und der Musikverein Thüle auf dem Appellplatz, um das mit Heinz Stammermann vorfahrende Königshaus zu empfangen. Begrüßt wurden sie von Brudermeister und General Bernd Engelmann. Er lobte das Königspaar als treffsichere Schützen, mit 29 Ringen. Das Kinderschützenfest lobte er als wichtigen Bestandteil des Schützenfestes, da es die Generationen der Dorfgemeinschaft zusammenführe und verbinde.

Beim Abschreiten der Schützenfront wurde das junge Königspaar von den Schützen, Kindern und Besuchern mit viel Beifall und Hochrufen gefeiert. Der Festumzug, angeführt von Kommandeur und Oberst Heiner Wreesmann, durch den bunt geschmückten Ort zum Festplatz ins Festzelt schloss sich an. Mit einem Ehrentanz läutete das junge Königspaar ihre Thronzeit auf dem Kinderschützenfest ein. Den Nachwuchsregenten machte auch das Schützenkönigspaar Silke und Jan Moorkamp ihre Aufwartung. Die beiden eröffneten am Abend mit einem Ehrentanz den Königsball zum Abschluss des Schützenfestes.

Während des Festes wurden mehrere Schützen für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement durch den Diözesan-Brudermeister Bernard Heitkamp aus Emstek geehrt. Den Hohen Bruderschaftsorden im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften erhielten Andreas Wegmann, Brigitte Nimzick und Heinz Nimzick. Mit dem Silbernen Verdienstkreuz wurden Dieter Ziemba und Hans-Jürgen Schneider ausgezeichnet.

Eine besondere Ehrung erfuhr Dechant Michael Borth. Er erhielt das St.-Sebastianus-Ehrenschild am Bande für Präsides. „Diese Auszeichnung ist ausschließlich der Würdigung und Anerkennung der Arbeit der Präsides und Geistlichen der Bruderschaften, Bezirks- und Diözesanverbänden vorbehalten“, so Heitkamp. Dechant Borth sei ein unverzichtbarer Teil der Thüler Bruderschaft geworden. „Wenn in Thüle Schützenfest gefeiert wird, ist der Friesoyther Geistliche mit an Bord, und er kommt immer mit dem Fahrrad“, stellte Heitkamp fest. Die anderen Schützenbrüder hätten sich sehr stark ehrenamtlich engagiert. Das hob Heitkamp hervor: „Gerade das Ehrenamt ist heute nicht mehr selbstverständlich.“ Ehrenamtliche in der Vereinsarbeit zu finden, werde immer schwieriger.