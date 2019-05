Thüle Seit 60 Jahren gibt es die St. Johannes Schützenbruderschaft Thüle und noch nie wurde diese von einer Frau regiert – bis Sonntag. Als erste Schützin bestieg Silke Moorkamp von der dritten Kompanie auf dem Schützenfest den Königsthron und geht damit in die Analen der Vereinsgeschichte ein.

Beim Sammeln der Schützen auf dem Dorfplatz meldete Oberst Heiner Wreesmann am Sonntag Brudermeister General Bernhard Engelmann, dass sich 513 Schützen einschließlich Offizieren eingefunden hätten, darunter mehrere Generäle, der Magistrat und das Offizierskorps der Schützengilde der Stadt Friesoythe sowie die beiden Musikkapellen aus Thüle und Markhausen. Brudermeister Engelmann begrüßte außerdem die Bruderschaft aus Markhausen, den Bürgerschützenverein Bösel, die Abordnung der Friesoyther Gilde mit Bürgermeister Sven Stratmann an der Spitze und besonders die Bruderschaft aus Petersdorf, der Wiege der Majestät. Zum Empfang fuhr das Königspaar in einer prächtig geschmückten Kutsche vor.

Unter dem Jubel des Schützenvolkes überreichte der Brudermeister die Königskette und das Diadem. Er stellte auch das Throngefolge vor: Klaus Behnke und Marita Pfennig, Christoph und Katrin Koopmann, Jürgen und Anna Wiedewilt, Mathias und Kerstin Kock, Jürgen und Marion Sieger, Frank und Anita Plaggenborg sowie die Ehrendamen Heike Buchmann, Hanna Sieger, Silke Schwarte und Silke Hanneken. Als Lakeien bedienen am Königstisch Jan Sieger und Jonas Schwarte.

König Silke I. dankte besonders ihrem Ehemann Jan: „Ohne seine Aufmunterung wäre ich nie Königin geworden.“ Den Thülern dankte sie für den Straßenschmuck, der dritten Kompanie und den Nachbarn für die Unterstützung. Sie lud alle Thüler zum Thronbesuch ein. Als erste Amtshandlung sprach die Majestät Beförderungen aus. Die Musikvereine aus Thüle und Markhausen sorgten beim Marsch zum Festplatz für den richtigen Tritt. Das Festvergnügen wurde vom Königspaar mit dem Ehrentanz eröffnet.