Krise stellt alles auf den Kopf

Vechta /Cloppenburg Alles hat sich verändert. Zumindest fühlt es sich so an. Die Dynamik des Geschehens, das den Alltag der meisten Menschen bestimmt, lässt mich fragend zurück. Wie kann ich damit umgehen? Sind wir noch die, die sich die Welt zu Nutze machen können? Sind wir nicht von Gott genau dazu berufen worden? Sind wir Menschen die Krone der Schöpfung? Die Krise stellt das in Frage. Ein unendlich viel kleineres Geschöpf, weder vernunftbegabt noch mitfühlend, stellt alles auf den Kopf. Corona heißt es. Übersetzt aus dem Lateinischen: Die Krone! Also doch nicht wir? Ich glaube: Doch! Wir! Weil wir uns neu in dieser Spannung zwischen unserer zerbrechlichen Geschöpflichkeit und unserer Verantwortung für die Schöpfung ausrichten können. Weil wir uns helfen können. Weil wir uns und die Welt lieben können. Das kann das Virus nicht. Wir schon.

• Autor dieses Beitrags ist Benedikt Feldhaus, Theologe und Mitarbeiter der Abteilung Seelsorge im Bischöflich Münsterschen Offizialat. Diese veröffentlicht in den nächsten Wochen täglich kurze geistliche Impulse im Zeichen der Corona-Krise.