Viel Applaus für Musiker der Feuerwehrkapelle

Die Feuerwehrkapelle Cloppenburg hatte nun zum 23. Mal zu ihrem Neujahrskonzert in den Sitzungssaal des Rathauses eingeladen. Vorsitzender Werner Brinkmann konnte zahlreiche Gäste begrüßen. Den Auftakt bildete der Verdener Feuerwehrmarsch, den Werner Lüdeke bearbeitet hatte, der auch als Gast an der Veranstaltung teilnahm. Alle Musikstücke hatten einen engen Bezug zu England. So auch die First Suite in E-Flat Military Band. Auch Irland spielte im Konzert eine wichtige Rolle, gespielt wurde auch ein Stück aus dem Kino-Klassiker Forrest Gump. Das Stück Carrickfergus spielte die ganze Leidenschaft einer Ballade wieder. Einige Musiker begeisterten das Publikum zusätzlich als Solisten. BILD: theo