Wichtiger Schritt

Viel grauer Beton, klare geometrische Formen – die Dreifaltigkeitskirche in Altenoythe ist ein Kind ihrer Zeit und im typischen Baustil der 70er Jahre errichtet worden. Im Vergleich zu den klassischen Kirchen wie etwas St. Vitus ein durchaus gewöhnungsbedürftiger Kirchenraum. Dunkel, kalt und in die Jahre gekommen – so sieht es aktuell im Innenbereich der zweitgrößten Kirchen in der St.-Marien-Gemeinde aus.

Das neue Konzept hat einen entscheidenden Vorteil. Es bedient sich der klaren geometrischen Formen und nutzt sie optimal aus. Mit dem aktuellen Entwurf setzt die Kirchengemeinde den wichtigen Schritt in Richtung Zukunft. Ein beweglicher Altar, mehrere Bestuhlungskonzepte, neue Wände und mehr Nutzungsmöglichkeiten gegenüber den klassischen Gottesdiensten machen die Dreifaltigkeitskirche zu einer Zukunftskirche. Jetzt müssen nur noch die entscheidenden Gremien, gerade das Offizialat in Vechta, grünes Licht für das innovative Konzept geben.

